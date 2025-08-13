AI로 되살아난 한국 첫 순직소방관…김영만의 마지막 출동

▲ 대한민국 첫 순직소방관 김영만 소방관 사이버 추모관

대한민국 최초 순직 소방관인 고(故) 김영만 소방관의 마지막 출동 순간이 인공지능(AI) 기술을 활용한 영상으로 복원됐습니다.소방청은 고인의 출동 순간을 담은 영상을 15일 유튜브 '소방청TV'를 통해 공개한다고 오늘(13일) 밝혔습니다.소방청에 따르면 1917년 경남 하동에서 태어난 김영만 소방관은 1939년 부산소방서 소속 수도소화전 관리 경력으로 임용돼 근무했습니다.그는 1945년 8월 15일 광복과 함께 일본인 소방관들이 귀국하자 소수의 다른 한국인 소방관들과 함께 지역 화재 진압 임무를 이어갔습니다.하지만 광복 두 달 뒤인 1945년 10월 27일 그는 부산의 한 군수품 보급창고 화재 현장에 출동해 진압에 나섰다가 폭발 사고로 순직했습니다.1분 분량의 복원 영상은 당시 기록과 고증을 바탕으로 김 소방관이 화재 현장에 출동해 순직하기까지 과정을 생생하게 재현했습니다.영상에는 광복 이후 한국의 성장과 도약 뒤에 국민 안전을 위해 헌신한 수많은 소방공무원이 있었다는 사실을 핵심 메시지로 담았다고 소방청은 전했습니다.유가족인 아들 김정부 씨는 "아버지의 모습을 복원해줘서 마음이 뭉클하다"며 " 재난 현장에서 국민을 위해 헌신하는 소방관들의 값진 희생을 다시 기억하고 되새기는 계기가 되길 바란다"고 말했습니다.김영만 소방관은 2023년 5월 25일 '국립묘지 설치 및 운영에 관한 법률' 개정에 따라 1994년 9월 1일 이전 순직자 중 최초로 국립대전현충원에 안장된 다섯 명의 소방공무원 가운데 한 명이기도 합니다.(사진=순직소방관 사이버추모관 캡처, 연합뉴스)