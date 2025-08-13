'애절한 사랑' 위대한 개츠비…서울 무대 선다

<앵커>



한국 창작 뮤지컬로 뮤지컬 본토인 미국과 영국에 진출해서 호평받고 있는 뮤지컬 위대한 개츠비가 서울 무대에 섭니다. 과학자 마리 퀴리의 성공과 인간적 고뇌를 다룬 뮤지컬 마리 퀴리도 관객들을 만나고 있습니다.



[뮤지컬 위대한 개츠비 / 8월 1일~11월 9일 / GS아트센터]



화려한 의상과 신나는 율동, 귀에 감기는 노래까지 미국 브로드웨이와 영국 웨스트엔드를 뒤집은 뮤지컬 위대한 개츠비가 드디어 국내 상륙했습니다.



애절한 사랑과 물질주의 만연에 대한 비판적 메시지를 담아 오랫동안 사랑받아온 고전 중의 고전인 소설 위대한 개츠비를 뮤지컬 무대로 옮긴 작품으로, 브로드웨이 진출 1여년 만에 매출 1천억 원을 돌파했고, 웨스트엔드에서는 개막 2개월 만에 매출 200억 원을 넘겨 돌풍을 이어가고 있습니다.



서울 오리지널 프로덕션으로 미국과 영국과는 또 다른 서울 공연만의 특징을 살렸습니다.



[뮤지컬 마리 퀴리 / 7월 25일~10월 19일 / 광림아트센터 BBCH홀]



방사성 원소 라듐의 발견으로 노벨상을 수상한 위대한 과학자 마리 퀴리.



환호도 잠시 라듐을 이용해 야광 시계를 만드는 공장에서는 여성 직공들이 잇따라 사망하는 일이 벌어집니다.



라듐의 빛과 어둠 사이에서 고민하는 마리 퀴리의 삶을 다룬 뮤지컬 마리 퀴리가 4번째 막을 올렸습니다.



실력파 배우들의 화려한 캐스팅이 돋보여, 마리 퀴리 역에 김소향, 박혜나, 옥주현, 김려원이 4인 4색 매력을 보여줍니다.



