김건희 구속에…민주 '진상규명 촉구', 국힘 '불편한 속내'

<앵커>



민주당은 김건희 여사 구속에 대해서 사필 귀정이라며, 특검이 진실을 끝까지 규명해야 한다고 촉구했습니다. 국민의힘은 공식적인 말을 아꼈지만, 당내에서는 특검수사에 대한 불편한 속내도 읽힙니다.



이경원 기자입니다.



<기자>



민주당은 김건희 여사의 구속은 사필 귀정이자, 국가 정상화를 알리는 신호탄이라고 평가했습니다.



특히, 전직 대통령 부부가 헌정 사상 처음으로 구속된 것은 역사의 오점으로 기록되겠지만, 국민은 윤 전 대통령 부부에 대한 처벌을 원하고 있다며 철저한 진상 규명을 촉구했습니다.



[정청래/민주당 대표 : 특검은 이번 구속을 발판 삼아서 은폐돼 온 진실을 끝까지 규명해 역사적 책무를 완수해 주시기 바랍니다.]



김 여사의 구속은 이제 시작일 뿐이다, 김 여사의 모든 죄과를 낱낱이 밝혀 법정 최고형을 구형해야 한다고도 했습니다.



민주당 내부에서는 그간 김 여사를 기소하지 않던 검찰을 겨냥하며, 검찰 개혁이 하루빨리 완수돼야 한다는 목소리도 이어졌습니다.



국민의힘은 말을 아끼면서도 특검의 공정한 수사를 촉구했습니다.



[송언석/국민의힘 비대위원장 겸 원내대표 : 제가 별도로 드릴 말씀은 없는 것 같고요. 특검의 수사가 공정하게 진행되기를 바란다라는 말씀으로 대신하겠습니다.]



다만, 당내에서는 무리한 영장 집행이라는 불편한 분위기도 감지됩니다.



유상범 원내수석부대표는 "오늘 오전 기자들과 만나 별도로 할 말이 없다"면서도, "영장 심사에서 주요 범죄 사실과 전혀 관계없는 내용을 가지고 증거 인멸을 주장하는 것이 적절한지 의문이 들었다. 코미디 같았다"고 말했습니다.



구속 영장 심사 과정에서 영장에 기재된 3가지 혐의 외에, 느닷없이 김 여사의 '목걸이 뇌물' 의혹이 거론된 것은 납득이 안 된다, 대한민국 법치가 후퇴하는 것을 보여준다고 말했습니다.



(영상편집 : 박춘배)