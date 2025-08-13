수도권 곳곳 호우 경보…옹진 시간당 149mm 극한 호우

<앵커>



정체전선이 북상하면서 오늘(13일) 중부를 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다. 100에서 많게는 200mm 이상의 폭우가 쏟아지겠는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.



안수진 캐스터 전해주시죠.



<캐스터>



현재 중부를 중심으로 비가 내리고 있습니다.



한때 옹진에는 시간당 149mm가 넘는 극한 호우가 쏟아졌고요.



현재는 김포공항에 시간당 116mm의 세찬 비가 내리고 있습니다.



인천과 경기 북부 지역에는 호우 경보가 내려졌고요.



그 밖의 수도권을 중심으로 호우주의보가 발효됐습니다.



앞으로 중부 지방은 내일까지 강하고 많은 비가 예상됩니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 인천과 경기 북부 지역에 20mm 이상, 강원 중북부 내륙 지역에 150mm 이상의 폭우가 예상되고, 서울에도 최고 150mm의 비가 내리겠습니다.



남부 지방은 비가 오락가락 이어지다가 오후가 되면 대부분 그치겠습니다.



오늘 중부 지방에는 비가 내릴 때 시간당 30~50m 안팎으로 매우 강하게 쏟아질 때가 있겠습니다.



비로 인한 피해 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.



비가 내리면서 오늘 서울의 낮 최고 기온은 25도로 어제 낮보다 8도가량이나 낮겠고요.



남부 지방에는 폭염 특보가 내려진 가운데 대구의 낮 최고 기온 34도까지 오르겠습니다.



중부 지방의 비는 내일 오후가 되면 차차 그치겠고요.



내일 오후 한때 남부 지방을 중심으로는 소나기구름이 지나겠습니다.



(안수진 기상캐스터)