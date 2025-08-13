뉴스

김건희 구속한 특검, 건진법사 18일 피의자 소환…수사 속도전

유영규 기자
작성 2025.08.13 11:55 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
김건희 구속한 특검, 건진법사 18일 피의자 소환…수사 속도전
▲ 건진법사 전성배 씨

김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '건진법사' 전성배 씨를 오는 18일 피의자로 소환합니다.

오늘(13일) 법조계에 따르면 특검팀은 최근 전 씨에게 오는 18일 오전 10시에 피의자 신분으로 출석할 것을 통보했습니다.

김 여사의 신병을 확보한 지 하루 만에 핵심 의혹에 대한 수사에 속도를 내는 모양새입니다.

전 씨는 2022년 4∼8월 통일교 측으로부터 '김 여사 선물용' 다이아몬드 목걸이, 샤넬백 등과 교단 현안 청탁을 받은 후 이를 김 여사에게 전달해 준 혐의(특정범죄 가중처벌법상 알선수재 등)를 받습니다.

사건이 특검팀에 이첩되기 전 검찰 조사에서 전 씨는 이들 물건을 받은 것은 맞지만 모두 잃어버렸다고 주장했습니다.

전 씨에게 물건과 청탁을 전달한 사람은 통일교 주요 간부였던 윤 모 전 세계본부장으로, 현재 청탁금지법 위반 등 혐의로 구속돼 있습니다.

윤 씨의 청탁 내용에는 통일교의 캄보디아 메콩강 개발사업 지원, 통일교의 YTN 인수, 유엔 제5사무국 한국 유치, 대통령 취임식 초청 등이 거론됐습니다.

김 여사는 지난 6일 특검팀 소환 조사에서 전 씨로부터 목걸이와 가방 등을 받은 일이 없다고 진술했습니다.

전 씨는 2022년 6·1 지방선거를 앞두고 정계 관련자들로부터 기도비 명목의 돈을 받고 공천 관련 청탁을 김 여사 등 정치권 핵심 관계자에게 전달해 줬다는 의혹도 받습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
유영규 기자 사진
유영규 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지