'물 폭탄' 인천서 침수 피해 잇따라…덕적도에 극한호우도

▲ 폭우 쏟아지는 인천시 서구 가좌동

호우특보가 내려진 인천에서 도로와 주택이 침수되는 피해가 잇따랐습니다.오늘(13일) 인천시 등에 따르면 오늘 오전 10시 기준 인천에서 모두 14건의 호우 피해가 집계됐습니다.오전 5시 39분 인천시 중구 운남동에서 주택과 인근 도로에 물이 차올라 안전 조치가 이뤄졌습니다.비슷한 시각 미추홀구 주안동, 서구 가정동, 계양구 작전동 등지에도 주택이 침수돼 소방 당국이 배수 지원에 나섰습니다.이에 앞서 오전 4시 35분 남동구에 있는 인천환경공단 승기사업소 남동2펌프장이 침수되기도 했습니다.인천시는 오늘 오전 10시 기준 도로 3곳과 하천 12곳의 출입을 통제 중입니다.인천에는 오늘 오전 7시를 기해 옹진, 오전 8시 30분을 기해 인천 내륙과 강화에 각각 호우경보가 발효됐습니다.옹진군에는 오전 10시 52분을 기해 산사태 경보령이 발령됐습니다.오전 0시부터 11시까지 강수량은 옹진군 덕적도 200.8㎜, 중구 무의도 182㎜, 중구 왕산 178㎜, 중구 운남동 173㎜, 강화군 양도면 139.5㎜ 등입니다.특히 덕적도에는 오전 8시 14분부터 오전 9시 14분까지 1시간 동안 149.2㎜의 극한호우가 내렸습니다.인천시는 재난 문자를 통해 "하천변과 농수로 등 출입을 금지하고 저지대의 반지하 주택 거주자는 물이 차오를 경우 즉시 대피해 달라"고 당부했습니다.인천시와 10개 군·구 공무원 1천553명은 호우 피해에 대비해 비상근무를 실시하고 있습니다.수도권 기상청 관계자는 "오후에도 호우특보가 유지될 것"이라며 "시간당 50∼70㎜의 비가 예상되는 지역도 있으니 안전에 유의해달라"고 말했습니다.(사진=독자 제공, 연합뉴스)