임영웅, 숟가락 마이크 들고 감동의 즉흥 라이브…'섬총각 영웅', 티저부터 힐링 그 자체

가수 임영웅이 '섬총각 영웅'에서 숟가락 하나 들고 즉흥 라이브를 하는 모습이 공개됐다.



오는 26일 첫 방송되는 SBS 신규 예능 '섬총각 영웅'이 티저를 공개하며 본 방송에 대한 기대감을 한껏 고조시키고 있다. 임영웅과 '찐친'들이 복잡한 일상을 벗어나 섬마을을 찾아 '무공해 섬총각'으로 변신해 자유로움을 만끽하는 무계획 힐링 예능 '섬총각 영웅'은 총 4부작으로 구성, 화요일 밤 시청자들에게 꾸밈없는 청정 웃음과 감동을 선물한다.



13일 오전 공개된 '섬총각 영웅' 티저 영상에는 임영웅과 과학 크리에이터 궤도, '철가방 요리사' 임태훈 셰프와 배우 이이경이 여느 또래 청년들처럼 대화를 주고받으며 식사하는 내추럴한 모습이 담겼다.



"한자리에 모여 밥 먹으니 좋다"라는 임태훈의 말에 임영웅은 "딱 진짜 우리가 이거 하려고 온 거잖아요"라며 편안한 일상에 만족하는 모습을 보였다. "오늘 밤 과학 이야기 마음대로 하라"는 임태훈의 말에 '과학에 미친 자' 궤도는 "너 그런 말 함부로 하는 거 아니다"라며 눈을 반짝였고, 이에 임영웅은 임태훈에게 "오늘 빨리 주무시고 싶냐"라며 찐친이라 가능한 '디스'를 날렸다.



공개된 또 다른 티저에서는 친구들의 요청에 임영웅이 즉흥 라이브를 선보여 눈길을 끈다. 핸드폰으로 튼 반주에 숟가락 마이크를 든 임영웅은 팬들이 사랑하는 '온기'를 나지막한 목소리로 불렀다. 화려한 무대를 벗어나 평상 위에서 편안한 차림으로 부른 임영웅의 노래는 제목처럼 잔잔하고 따뜻한 감동을 선사하며 여름밤을 한껏 감성으로 물들였다.



'섬총각 영웅'에서는 임영웅의 두 번째 정규 앨범 'IM HERO 2'에 수록된 곡이 주제곡으로 처음 공개된다. 푸른 바다를 배경으로 촬영한 특별한 뮤직비디오를 공개, 시청자들에게 감동과 힐링을 선사할 예정이다.



무공해 섬총각들의 순한 맛 힐링 여행, 임영웅과 '찐친'들의 청정 섬마을 라이프 '섬총각 영웅'은 오는 26일 화요일 밤 9시 첫 방송된다.



