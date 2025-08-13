英 NME, 샤이니 키 정규 3집 극찬…"별점 5점 만점"

이미지 확대하기

샤이니 키(에스엠엔터테인먼트 소속)의 정규 3집 'HUNTER'(헌터)가 영국 NME(엔엠이)의 극찬을 받았다.영국의 저명한 음악 전문 매거진 NME는 지난 11일(현지시간) 공식 홈페이지를 통해 '낯섦과 새로움이 공존하는 파격적인 앨범'이라는 제목으로 키 정규 3집 'HUNTER'의 리뷰 기사를 게재, "화려한 프로덕션과 실험적인 음악이 융합되어 키의 솔로 활동 사상 최고의 앨범이 탄생했다"라며 별점 5점 만점을 부여했다.특히 NME는 "이번 앨범은 음악적, 시각적으로 놀랍도록 응집력 있는 예술적 비전이 돋보인다. 언제나 키치하고 감각적이며 서사가 있는 음악의 대명사인 키의 전작들이 총망라되어 눈앞에 펼쳐지는 듯하다. 올해 한국에서 발매된 음반 중 가장 흥미롭다"라는 호평을 아끼지 않았다.더불어 NME는 "키는 그간 향수를 자극하는 복고 감성의 팝 스타일 하우스와 R&B 장르를 자신만의 스타일로 선보여 독보적인 입지를 구축해 왔다. 이번 앨범에 담긴 곡들은 이러한 기세를 더욱 도전적인 영역으로 끌어올린다"며 타이틀 곡 'HUNTER'와 수록곡들까지 집중 조명해 눈길을 끌었다.앞서 키는 이번 앨범으로 아이튠즈 톱 앨범 차트 전 세계 16개 지역 TOP10 기록, 10곡 전곡 일본 AWA 실시간 급상승 차트 1~10위 랭크 등으로 글로벌 음악 팬들의 높은 관심을 입증한 데 이어, NME의 앨범 리뷰 최고 평점까지 이끌어내며 신보를 향한 뜨거운 호응을 재실감케 한다.또한 키는 오늘(13일) 오후 6시 유튜브 '효연의 레벨업 Hyo's Level Up' 채널에 출격해 소녀시대 효연과 만나며, 두 사람은 오랜 선후배 사이이자 SM의 대표적인 '예능돌'로 손꼽히는 것은 물론, ENA 토크쇼 '살롱드돌 : 너 참 말 많다'에 함께 출연해 솔직하고 재치 가득한 입담으로 화제가 되고 있는 만큼, 이번에도 유쾌한 케미스트리로 시청자들에게 큰 웃음을 안겨줄 전망이다.한편, 키는 내일(14일) Mnet '엠카운트다운'에서 신곡 'HUNTER' 무대를 선사한다.(SBS연예뉴스 강경윤 기자)