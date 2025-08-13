강원랜드, 딥페이크로 사칭한 불법 도박 사이트 강력 대응

▲ 강원랜드

강원랜드가 최근 '딥페이크' 기술을 활용한 불법 도박 사이트가 강원랜드를 사칭하고 나서면서 피해가 커지자 법적 조치 등 강력한 대응에 나섰습니다.강원랜드에 따르면 지난달 29일 법무법인을 통해 서울경찰청 사이버수사대에 해당 사이트를 도박공간개설, 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반, 표시·광고의 공정화에 관한 법률 위반 혐의로 수사해 달라는 진정서를 냈습니다.진정서를 접수한 경찰은 수사관을 배정해 수사에 착수했습니다.강원랜드로 속인 온라인 불법 사이트는 인공지능(AI)으로 강원랜드 관계자, 스포츠 스타 등 유명인의 얼굴과 음성, 발화 내용을 교묘하게 합성해 알고리즘을 통해 유튜브, 인스타그램, 스레드 등에서 불법 도박 사이트로 유인하고 있습니다.강원랜드는 이 같은 사실을 확인하고, 피해를 최소화하고자 언론과 영업장 내 게시판, 누리집 등을 통해 불법 도박 관련 주의 내용을 전파하고 있습니다.또, 오는 14일까지 '대학생 온라인 불법 도박 사이트 모니터링단'을 모집해 불법 도박 사이트 홍보 게시물을 실시간으로 감시하고, 불법 증거를 수집해 신고할 계획입니다.(사진=강원랜드 제공, 연합뉴스)