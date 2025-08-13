민주 "김성태, 이 대통령 대북송금 연루 부인…정치검찰 꼭 개혁"

▲ 13일 국회에서 더불어민주당 최고위원회의가 열리고 있다.

민주당은 오늘(13일) 김성태 전 쌍방울 회장이 '대북송금 의혹' 사건과 이재명 대통령의 연관성을 부인했다는 한 언론 보도를 들며 "대북송금 의혹 사건의 진짜 주범은 정치검찰"이라고 강하게 비판했습니다.김병기 원내대표는 오늘 최고위원회의에서 "배상윤 KH그룹 회장, 김성태 전 회장과 그의 변호인이 이 대통령의 연루를 부인했다"며 "핵심 증인들이 일관되게 부인하는데도 검찰만 유독 이 대통령을 공범으로 몰아가고 있다"고 말했습니다.김 원내대표는 "(이 대통령이) 반드시 범인이어야 한다는 강박관념으로 기소를 유지하며 재판을 강행하고 있다"며 "대북송금 의혹 사건의 진짜 주범이 정치검찰임을 스스로 증명하고 있는 꼴"이라고 지적했습니다.그러면서 "민주당은 정치검찰의 폭주를 결코 용납하지 않겠다"며 정청래 대표의 공약이었던 '추석 전 검찰 개혁 완성'을 완수하겠다고 강조했습니다.민주당 '정치검찰 조작기소TF' 단장인 한준호 최고위원도 "이 대통령을 공범으로 지목한 검찰 공소사실이 뿌리째 흔들리고 있다"고 주장했습니다.그러면서 "쌍방울 주가 조작에 초점을 뒀던 수사가 느닷없이 방북 비용 대납으로 방향을 틀어 이 대통령을 저격한 경위에 대해 이제 검찰은 답해야 한다"며 "희대의 조작 기소에 대한 진실게임은 '연어 술 파티'에서부터 다시 시작해야 한다"고 덧붙였습니다.앞서 이화영 전 경기도 평화부지사는 대북송금 의혹 사건 수사 과정에서 검찰이 자신에게 연어회와 술을 주며 허위 진술을 하도록 회유했다고 주장했으나 재판부는 인정하지 않았습니다.(사진=연합뉴스)