특검, 김건희 구속하자마자 '관저 이전 특혜' 강제수사 착수

▲ 김건희 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 13일 대통령 관저 이전 공사 과정에 관여하며 특혜 의혹을 받는 인테리어 업체 '21그램'에서 직원이 문을 열어주지 않아 대기하고 있다.

김건희 여사의 의혹들을 수사하는 민중기 특별검사팀이 '관저 이전 특혜 의혹'에 대한 강제 수사에 착수했습니다.김 여사를 구속하자마자 다른 의혹 수사에도 속도를 높이는 모양새입니다.특검팀은 오늘(13일) 언론 공지를 통해 "관저 이전과 관련해 (인테리어 업체) 21그램 등 관련 회사 및 관련자 주거지 등에 대해 건설산업기본법 위반 등 혐의로 압수수색을 진행하고 있다"고 밝혔습니다.대통령실 관저 이전을 총괄한 김오진 전 국토교통부 차관의 자택도 압수수색 대상에 포함됐습니다.관저 이전 특혜 의혹은 윤석열 전 대통령 취임 후 대통령실과 관저 이전·증축 과정에서 21그램 등 무자격 업체가 공사에 참여하는 등 실정법 위반이 있었다는 게 뼈대입니다.21그램은 김 여사가 운영한 코바나컨텐츠 주최 전시회를 후원하고 코바나컨텐츠 사무실 설계·시공을 맡은 업체입니다.일각에서는 이 회사가 김 여사의 친분을 토대로 관저 증축 공사를 따냈다는 의혹이 제기됐습니다.참여연대는 2022년 10월 대통령실 이전으로 재정이 낭비됐고 정부 관계자들이 특정 업체에 특혜를 줬다고 주장하며 감사원에 감사 청구한 바 있습니다.감사원은 작년 9월 관저 공사를 사실상 총괄한 업체인 21그램이 계약도 하기 전 공사에 착수했고, 15개 무자격 업체에 하도급 공사를 맡겨 건설산업기본법을 위반했다는 등의 지적 사항을 발표했습니다.행정안전부는 감사 결과를 바탕으로 작년 10월 21그램을 경찰에 고발했습니다.서울 용산경찰서는 21그램을 불법 하도급 혐의로 입건해 수사하던 중 특검팀에 사건을 이첩했습니다.대통령실 관저 이전의 실무를 총괄한 김 전 차관은 21그램 선정 경위에 대해 감사원에 "대통령직인수위원회와 경호처 등을 통해 업체들을 추천받은 후 추렸다"고 진술했습니다.그는 작년 10월 국회 국토교통부 국정감사에 증인으로 출석해 21그램을 누가 추천했는지 기억나지 않는다면서도 "김건희 여사가 추천한 사실은 없다"고 말했습니다.김태영 21그램 대표의 배우자는 '건진법사' 의혹에도 등장합니다.건진법사 전성배 씨는 통일교 측으로부터 '김 여사 선물용'으로 받은 샤넬백을 김 여사 수행비서인 유경옥 전 행정관에게 교환하라고 지시했는데, 매장에 김 대표 배우자가 동행한 것으로 나타났습니다.오늘 압수수색은 김 여사의 신병을 확보한 특검팀이 도이치모터스 주가 조작, 명태균 공천 개입, 건진법사 청탁 등 주요 의혹 외 다른 사건으로 수사를 확대하는 신호탄으로 해석됩니다.서울중앙지법은 전날 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의로 김 여사에 대해 청구된 구속영장을 발부했습니다.이에 따라 김 여사는 서울남부구치소에 수용돼 특검 조사를 받게 됐습니다.(사진=연합뉴스)