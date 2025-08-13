법원 "'청담동 술자리 의혹' 제기 김의겸 등, 한동훈에 배상"

▲ 김의겸 새만금개발청장

김의겸 새만금개발청장이 이른바 '청담동 술자리 의혹' 제기와 관련해 국민의힘 한동훈 전 대표에게 손해를 배상해야 한다는 1심 판단이 나왔습니다.서울중앙지법 민사합의14부(정하정 부장판사)는 오늘(13일) 한 전 대표가 김 청장과 유튜브 매체 '시민언론 더탐사' 강진구 전 대표 등을 상대로 제기한 10억 원의 손해배상 청구 소송에서 원고 일부 승소로 판결했습니다.배상액은 8천만 원으로 산정됐습니다.재판부는 "김 청장과 강 전 대표 등 피고 5명이 공동해서 7천만 원, 의혹의 최초 제보자인 이 모 씨가 1천만 원을 배상하라"고 판결했습니다.청담동 술자리 의혹은 한 전 대표가 2022년 7월 윤석열 전 대통령과 대형 로펌 소속 변호사들과 함께 청담동의 한 고급 술집에서 심야 술자리를 가졌다는 내용입니다.의혹 최초 제보자의 여자친구이자 당시 술자리를 목격했다고 주장했던 A 씨는 같은 해 11월 경찰에 출석해 이 의혹이 허위라고 말했습니다.그러자 한 전 대표는 그해 12월 최초 제보자 이 씨와 해당 의혹을 국회 국정감사에서 언급한 김 청장, 의혹을 보도한 더탐사 취재진 등을 상대로 명예가 훼손됐다며 10억 원의 손배 소송을 냈습니다.한편, 김 청장과 강 전 대표 등은 한 전 대표의 명예를 훼손한 혐의로 형사 재판에도 넘겨져 현재 진행 중입니다.(사진=연합뉴스)