'돌봄 로봇 꿈돌이'가 우울증 앓는 70대 신고해 구조

▲ 돌봄 로봇 꿈돌이

집 안에 있던 인공지능(AI) 돌봄 로봇이 우울증으로 위기 상황에 놓인 70대를 신고해 병원 치료를 받을 수 있도록 도왔습니다.대전시에 따르면 지난 6일 오전 2시 대덕구 한 주택에서 A(70대) 씨가 'AI 돌봄 로봇 꿈돌이'와 대화를 하던 중 "스스로 목숨을 끊고 싶다"는 취지의 말을 되풀이했습니다.A 씨는 꿈돌이 스피커에 대고 "살려줘"라며 구조를 요청하기도 했습니다.위험 발언을 감지한 돌봄 로봇은 해당 업체가 운영하는 관제시스템에 통보했고, 업체 측은 지구대에 현장 출동을 요청했습니다.현장에 출동한 경찰은 A 씨 가족과 연락해 그가 병원 치료를 받을 수 있도록 조치했습니다.A 씨는 평소 조현병과 조울증을 앓고 있었던 것으로 알려졌습니다.앞서 대전시는 혼자 사는 노인들의 우울증 등 위기 징후를 조기에 감지하기 위해 올해 초부터 총 1천 대의 'AI 돌봄 로봇 꿈돌이'를 운영하고 있습니다.김종민 대전시 복지국장은 "AI 기술이 단순한 안부를 넘어 생명을 지키는 단계까지 발전했다"며 "더 정밀하고 사람 중심적인 스마트 돌봄 체계를 만들기 위해 노력하겠다"고 말했습니다.(사진=대전시 제공, 연합뉴스)