뉴스

인천·김포 호우경보…옹진 시간당 149mm 극한 호우

SBS 뉴스
작성 2025.08.13 10:05 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

오늘(13일) 중부지방을 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다. 100에서 많게는 200mm 이상의 폭우가 쏟아지겠는데요. 자세한 날씨 소식 기상센터 연결해서 알아봅니다.

안수진 캐스터?

<캐스터>

정체전선이 북상하면서 중부를 중심으로 현재 비가 내리고 있습니다.

특히 인천에는 시간당 80mm 안팎의 매우 강한 비가 쏟아지고 있고요.

따라서 인천에는 호우 경보가 내려졌고 강풍특보도 발효 중입니다.

그 밖에 수도권을 중심으로는 호우주의보가 내려져 있습니다.

오늘 중부를 중심으로는 강하고 많은 비가 예상됩니다.

내일까지 예상되는 강수량 살펴보시면 인천과 경기 북부 지역에 200mm 이상, 강원 중남부 내륙 지역에 150mm 이상, 서울에도 최고 150mm의 많은 비가 내리겠고요.

특히 중부를 중심으로는 비가 내릴 때 시간당 30~50mm 안팎으로 매우 강하게 쏟아지겠습니다.

비로 인한 피해 발생하지 않도록 각별한 주의가 필요하겠습니다.

비가 내리면서 중부 지방의 더위는 주춤하겠습니다.

오늘 서울의 낮 최고 기온 28도로 어제 낮보다 6도가량 낮겠고요.

비가 오락가락 이어지는 남부를 중심으로는 대구의 낮 최고 기온 34도까지 오르겠습니다.

비는 내일 오후부터 차츰 그치겠고요.

남부 지방은 오후 한때 소나기구름이 지나겠습니다.

(안수진 캐스터)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지