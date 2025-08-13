CJ CGV, 관객 참여형 '인터랙티브 시네마' 개발 나선다

CJ CGV는 생성형 AI 및 XR 콘텐츠 전문 기업 아리아스튜디오와 AI 기반 관객 참여형 '인터랙티브 시네마' 상영관 구축과 콘텐츠 개발을 위한 전략적 업무협약(MOU)을 체결했다고 13일 밝혔다.



'인터랙티브 시네마'는 AI 기술을 활용해 관객의 음성이나 감정 반응 등에 따라 콘텐츠의 전개가 달라지는 방식의 상영 포맷으로, 기존의 일방향적 관람 구조를 넘어 관객이 직접 콘텐츠 흐름에 참여하는 몰입형 관람 경험을 제공한다.



양사는 협약을 통해 ▲AI 기반 인터랙티브 콘텐츠 상영관 구축 ▲관객 참여형 콘텐츠 제작 및 상영 ▲극장 및 시장 적용 가능성 검토 등을 핵심 과제로 설정하고 단계적으로 추진할 계획이다.



CJ CGV는 이번 프로젝트를 통해 SCREENX, 4DX 등 기술 특별관을 잇는 차세대 '넥스트 특별관'으로 '인터랙티브 시네마'를 발전시킬 가능성을 검토할 계획이다. 또한 이머시브(Immersive) 콘텐츠 시장 성장세에 대응해 젊은 관객층 유입을 확대하고, 체험형 라이프스타일 공간사업자로서의 입지를 더욱 강화할 예정이다.



올해는 총 3편의 '인터랙티브 시네마' 시범 콘텐츠를 선보이며, AI 기술 구현부터 상영 적합성, 관객 반응까지 다각도로 점검해 향후 포맷 고도화에 나선다.



CJ CGV 조진호 국내사업본부장은 "AI 기술을 활용한 관객 참여형 콘텐츠가 실제 극장에서 어떤 반응을 이끌어낼 수 있는지를 확인할 수 있는 중요한 기회"라며 "기술과 콘텐츠가 유기적으로 연결된 미래형 극장 경험을 선도하기 위해 지속적으로 실험하고 발전시켜 나가겠다"고 말했다.



아리아스튜디오 채수응 대표는 "이번 협업은 관객과 콘텐츠가 실시간으로 상호작용하는 새로운 장르의 출발점"이라며 "AI 기반 극장 콘텐츠라는 새로운 영역을 CGV와 함께 만들어 나가겠다"고 말했다.



(SBS연예뉴스 김지혜 기자)