동양인 최초 토리노 국립극단 단원? 협업하는 마에스트로 '오페라 코치'ㅣ피아니스트 김정운 [커튼콜 277]

김정운 씨는 또 밀라노 라 스칼라 아카데미 유일의 한국인 교수로 성악가들을 가르치고 있는데요, 토종 한국인인 김정운 씨는 어떻게 오페라의 본고장 이탈리아에서 오페라 코치가 되었을까요? 우리가 몰랐던 오페라극장 이야기, 직접 확인해 보세요.
♬ <Carmen> 드레스 리허설 中
♬ <Manon Lescaut> 1막 中
♬ <Pagliacci> 공개 리허설 中
♬ <Don Pasquale> 공연 中
♬ <Tosca> 공연 中
유튜브 재생목록에 김수현 문화전문기자의 커튼콜을 추가해 보세요.
진행: SBS 김수현 문화전문기자, 이병희 아나운서 l 출연: 성악가 이해원 l 글·편집 : 김은혜 PD
사진 및 영상 제공 출처 : 피아니스트 김정운
▶ <SBS 골라듣는 뉴스룸> '커튼콜'은 SBS뉴스 홈페이지와 네이버 오디오클립, 팟빵, 애플 팟캐스트 등 여러 오디오 플랫폼에서 청취하실 수 있습니다. SBS뉴스 유튜브 채널에서 보이는 팟캐스트 클립으로 만나보실 수 있습니다.
- '팟빵' 접속하기
- '네이버 오디오클립' 접속하기
- '애플 팟캐스트' 접속하기
- '유튜브' 접속하기