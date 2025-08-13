바이에른 뮌헨 김민재, 10대 유망주들과 친선경기 소화

▲ 바이에른 뮌헨의 김민재

독일프로축구 바이에른 뮌헨의 김민재가 10대의 어린 선수들과 함께 프리시즌 경기를 치렀습니다.뮌헨은 오늘(13일) 스위스 취리히의 레치그룬트 경기장에서 그라스호퍼(스위스)와 프리시즌 친선경기를 벌여 2-1로 이겼습니다.오는 17일 슈투트가르트와의 슈퍼컵 경기로 2025-2026시즌을 시작하는 뮌헨이 마지막으로 치른 친선경기였습니다.앞서 리옹(2-1), 토트넘 홋스퍼(4-0) 등 강호와 잇따라 스파링 한 뮌헨은, 이번엔 체급이 낮은 그라스호퍼를 상대하면서 유망주들을 대거 기용했습니다.선발 전열의 절반 이상이 20세 이하였고, 10대가 5명이나 됐습니다.김민재는 이들과 함께 선발 출전했습니다.18세 마그누스 달피아츠와 함께 포백 수비라인의 중앙수비를 맡았고 포지션 경쟁자인 요나탄 타와 후반 17분 교체됐습니다.김민재는 리옹전에서는 선발로 나서 전반 45분을 소화했고, 토트넘과 경기에서는 후반 중반에 교체 투입됐습니다.2026 북중미 월드컵이 치러지는 올 시즌, 김민재는 치열한 주전 경쟁을 펼쳐야 할 것으로 보입니다.그라스호퍼에서 뛰는 스트라이커 이영준은 후반 19분 니콜라스 무치와 교체되며 그라운드를 밟아 김민재와 직접 대결하지는 못했습니다.뮌헨은 이날 전반 21분 레나르크 칼, 전반 26분 요나 쿠시아사레의 연속골로 앞서나갔고, 후반 6분 로리스 잔도메니코에게 실점했습니다.(사진=바이에른 뮌헨 홈페이지 캡처, 연합뉴스)