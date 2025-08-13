배준호의 스토크 시티, 카라바오컵 2회전 진출

이미지 확대하기

▲ 페널티킥으로 리그컵 1회전 통과한 스토크 시티

배준호가 27분을 뛴 잉글랜드 프로축구 스토크 시티가 카라바오컵 2회전에 진출했습니다.챔피언십(2부) 소속의 스토크 시티는 오늘 영국 스토크온트렌트의 베트365 스타디움에서 치러진 2025-2026 카라바오컵 1회전에서 4부 리그의 월솔과 전후반 90분 동안 0-0으로 비긴 뒤 승부차기에서 4-3으로 앞서며 다음 단계로 나아갔습니다.리그 개막전에서 풀타임을 소화한 배준호는 이날은 벤치에서 경기를 시작해 후반 18분 밀리온 만후프와 교체돼 그라운드를 밟았습니다.배준호는 승부차기에서 팀의 4번째 키커로 나서 성공했습니다.양민혁이 뛰는 2부 포츠머스는 홈인 포츠머스의 프래턴 파크에서 3부 레딩에 1-2로 덜미를 잡혀 1회전 탈락했습니다.양민혁은 이날 포츠머스 이적 뒤 처음으로 풀타임 그라운드를 누볐고 공격포인트를 올리지는 못했습니다.원소속팀이 프리미어리그(EPL)의 토트넘 홋스퍼로, 지난 시즌엔 2부 퀸스파크 레인저스에서 임대로 뛰었던 양민혁은 지난 8일 포츠머스로 임대 이적해 이번 시즌에도 챔피언십에서 활약합니다.이적하자마자 치른 지난 9일 리그 개막전에서는 후반 22분 교체 투입돼 경기가 끝날 때까지 뛰었습니다.포츠머스는 전반 35분 안드레 가르시아, 전반 38분 켈빈 에히바티오만에게 연속 실점해 끌려갔습니다.후반 48분 포츠머스 18세 이하 팀의 신예 올루타요 싱게르가 한 골을 만회했으나 승부를 뒤집기엔 너무 늦은 시점이었습니다.(사진=스토크 시티 X 캡처, 연합뉴스)