국정기획위, 대국민 보고…'이재명 정부 청사진' 발표

▲ 국정기획위원회에서 열린 청소년 명예 국정기획위원 위촉식에서 이한주 위원장이 환영사를 하고 있다.

대통령 직속 국정기획위원회가 오늘(13일) 오후 대국민 보고대회를 열고 이재명 정부 5년간의 국정운영 방향을 설명합니다.

국정위는 두 달간 활동하며 수립한 123개의 국정 과제와 세부 실천 과제를 오늘 제시할 예정입니다.

국정위는 지난 대선에서 이재명 대통령이 내놓은 공약과 대국민 소통 플랫폼 '모두의 광장'을 통해 접수한 민원 등을 바탕으로 국정과제를 설정하고 단계별 계획을 설계했습니다.

새 정부가 추구하는 거시적인 목표와 국가 비전, 이를 달성하기 위한 재원과 조달 계획도 보고대회에서 제시될 예정입니다.

조승래 국정위 대변인은 어제 "이재명 정부가 지향하는 '진짜 성장'을 목표로 국정위는 변화를 두려워하지 않는 혁신과 국민의 삶을 더 행복하게 하는 실행력을 중심에 두고 국정과제를 설계했다"고 밝혔습니다.

오늘 행사에는 대통령실 참모들, 국무위원, 여당 주요 인사 등이 참석하고 생중계할 예정인 것으로 알려졌습니다.
