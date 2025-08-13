중부지방 곳곳에 집중호우…수도권 내일까지 최대 150mm

▲ 호우주의보가 내린 13일 서울 서대문구 남가좌동 도로에서 차량들이 이동하고 있다.

수요일인 오늘(13일) 중부지방을 중심으로 많고 강한 비가 쏟아지고 있습니다.우리나라까지 세력을 확장한 북태평양고기압과 제11호 태풍 버들이 끌어올리는 고온다습한 공기와 북쪽에서 내려오는 건조한 공기가 충돌하며 정체전선을 형성해 마치 장마 때처럼 비가 내리겠습니다.특히 정체전선상 발달한 중규모 저기압 앞쪽으로 '하층제트'(고도 약 1.5㎞ 대기 하층에서 부는 빠른 바람)가 불며 수증기를 다량 공급, 수도권과 강원에 집중호우를 부르겠습니다.경기 안성과 용인에 새벽 1시간 동안 60㎜ 넘는 비가 내리는 등 이미 곳곳에 호우가 쏟아졌습니다.오전 7시 현재는 수도권 북부와 남부지역, 충남북부서해안에 호우주의보가 내려진 가운데 이 지역들을 중심으로 시간당 10∼60㎜씩 비가 오고 있습니다.중부지방은 14일 오전까지 시간당 30∼50㎜(일부는 30㎜ 안팎)씩 비가 쏟아질 때가 있겠으니 피해 없게 대비해야 합니다.제주와 남부지방은 오늘 오후 대체로 비가 멎겠으나, 중부지방은 14일까지 이어지겠습니다.다만 중부지방도 14일 오후 이후부터 비가 소강상태를 보이는 곳이 많겠습니다.14일까지 예상 강수량은 수도권과 서해5도 50∼150㎜(인천·경기북부·서해5도 최대 200㎜ 이상), 강원내륙·산지 30∼100㎜(강원중·북부내륙 최대 150㎜ 이상), 충남북부·충북중부·충북북부 30∼80㎜(충남북부 최대 100㎜ 이상), 대전·세종·충남남부·충북남부 20∼60㎜ 등입니다.가뭄이 심한 강원 동해안의 경우 북부에 10∼40㎜, 중부와 남부에 5∼20㎜ 정도 비가 올 것으로 예상됩니다.제주와 남부지방의 경우 오늘 5∼20㎜와 5∼40㎜ 비가 더 오겠습니다.서해안과 중부내륙에는 순간풍속 시속 55㎞(15㎧) 안팎의 강풍도 불겠습니다.오늘 기온은 전반적으로 예년 이맘때 수준을 유지하겠으나, 비가 일찍 멎는 제주와 남부지방은 폭염특보가 내려질 정도로 다시 무더워지겠습니다.전국적으로 오늘 낮 최고기온은 26∼34도일 것으로 예상됩니다.14일까지 서해상과 동해상에 돌풍이 불고 천둥과 번개가 치겠습니다.남해안과 제주해안에 너울이 강하게 유입되겠으니 해안에는 되도록 가지 않는 편이 좋습니다.(사진=연합뉴스)