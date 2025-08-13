뉴스

쿠폰값은 업소가 냈는데 꿀꺽…야놀자·여기어때 과징금

이태권 기자
작성 2025.08.13 07:39 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

국내 1, 2위 숙박 예약 플랫폼인 야놀자와 여기어때가 숙박업소들에게 갑질을 일삼다가 거액의 과징금을 물게 됐습니다. 소비자들에게 할인 쿠폰을 지급하는 데 쓰겠다면서 돈을 걷어가 놓고는 쿠폰이 남자 그냥 소멸시키고 돈도 돌려주지 않았습니다.

이태권 기자의 보도입니다.

<기자>

서울의 한 대학가에서 영업 중인 이 숙박업소는 국내 1, 2위 숙박 예약 플랫폼인 야놀자와 여기어때에 매달 200만 원 이상씩 광고비로 써왔습니다.

고객 대부분이 숙박 앱을 통해 찾아오다 보니 어쩔 수 없는 입장입니다.

[모텔 지배인 : 일단 노출이 돼야 하는데 노출할 수 있는 길이 그거밖에 일단 없으니까요.]

야놀자와 여기어때는 지난해 이용자가 모두 400만 명에 육박합니다.

숙박업소들에게는 '절대 갑'인 겁니다.

두 플랫폼은 지난 2017년부터 할인 쿠폰을 결합한 고가의 광고 상품을 입점한 업소들에게 판매했습니다.

월 100만 원에서 400만 원에 달하는 광고비 중에 10~30%가량이 쿠폰값이었습니다.

[모텔 지배인 : (손님들이) 조금이라도 더 알아보고 저렴한 걸 찾다 보니까 그런 거를 저희가 안 할 수가 없게끔.]

문제는 쿠폰 유효기간을 플랫폼 마음대로 정한 데다, 기간 내 소진되지 않은 쿠폰 금액을 돌려주거나 이월해 주는 게 아니라 그대로 소멸시켰다는 겁니다.

야놀자는 길게는 두 달, 여기어때는 하루 단위로 유효기간을 정했는데, 소멸시킨 쿠폰 금액만 370억 원에 달했습니다.

[정경재/대한숙박업중앙회 회장 : 소비가 안 됐을 때 한 달 있다가 그것을 다시 그 쿠폰 발행으로 이어서 해줘야 하잖아요. 근데 그거를 자기들 수입으로 잡아버린 거예요.]

공정거래위원회는 우월적인 거래상 지위를 남용한 행위라고 판단했습니다.

[박정웅/공정위 제조업감시과장 : 미사용 쿠폰이 소멸됨에 따라 금전적 손해를 입었으며, 이러한 두 플랫폼의 미사용 쿠폰 소멸 정책은 정상적인 거래 관행에도 부합하지 않습니다.]

공정위는 야놀자와 여기어때에 시정명령과 함께 5억 4천만 원과 10억 원의 과징금을 부과했습니다.

여기어때에 대한 과징금 10억 원은 공정거래법상 최대 정액 과징금입니다.

(영상취재 : 오영춘, 영상편집 : 정용화, 디자인 : 조수인)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
경제 365
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
이태권 기자 사진
이태권 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지