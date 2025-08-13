중부 많은 비…인천·경기 북부 이틀간 최대 200㎜ 이상 쏟아져

수요일인 오늘(13일) 중부 지방에 돌풍과 천둥·번개를 동반하는, 강하고 많은 비가 내리겠습니다.



전국이 대체로 흐리고 남부 지방과 제주도는 오후부터 구름이 많겠습니다.



남부 지방과 제주도는 오후까지 가끔 비가 내리다가 소강상태를 보이는 곳이 있겠습니다.



14일까지 이틀 동안 수도권은 50∼150㎜, 강원 내륙·산지는 30∼100㎜의 비가 예보됐습니다.



인천·경기 북부와 서해5도는 최대 200㎜ 이상, 강원 준·북부 내륙은 150㎜ 이상 비가 쏟아지는 곳도 있겠습니다.



수도권은 오늘 오전부터 이튿날 새벽까지, 강원 북부 내륙·산지는 오늘 밤부터 이튿날 새벽까지 시간당 30∼50㎜의 매우 강한 비가 집중되겠습니다.



그 밖에 예상 총강수량은 충남 북부와 충북 중·북부 30∼80㎜(많은 곳 충남 북부 100㎜ 이상), 충청권 남부 20∼60㎜, 강원 북부 동해안 10∼40㎜, 강원 중·남부 동해안 5∼20㎜다. 13일 하루 전라권과 경상권은 5∼40㎜, 제주도는 5∼20㎜의 비가 내리겠습니다.



서해안과 중부 내륙은 바람이 순간 초속 15ｍ 안팎으로 강하게 부는 곳이 있어 시설물 관리와 안전사고에 유의해야 합니다.



오늘 오전 5시 현재 주요 지역의 기온은 서울 26.1도, 인천 25.0도, 수원 23.4도, 춘천 23.4도, 강릉 23.1도, 청주 24.3도, 대전 23.5도, 전주 25.4도, 광주 24.3도, 제주 26.3도, 대구 23.5도, 부산 25.1도, 울산 23.4도, 창원 24.3도 등입니다.



전국의 낮 최고기온은 26∼34도로 예보됐습니다.



일부 수도권에 내려진 폭염특보는 비가 내리면서 해제될 가능성이 있겠지만, 남부 지방과 제주도는 기온이 올라 폭염특보가 발효될 수 있다고 기상청은 설명했습니다.