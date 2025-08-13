조국·윤미향 사면 반발…야 "국민임명식 불참"

<앵커>



조국 전 조국혁신당 대표 부부와 윤미향 전 의원 등에 대한 광복절 특사 이후 반발이 계속되고 있습니다. 국민의힘과 개혁신당은 모레(15일) 열릴 이재명 대통령의 국민임명식에 가지 않겠다고 했고, '국민 통합'이라는 사면의 명분에도 맞지 않는다는 비판도 수그러들지 않고 있습니다.



광복절 특별사면 발표에 따른 파문은 이어졌습니다.



[송언석/국민의힘 비대위원장 겸 원내대표 : 입시 비리, 감찰 방해의 조국 전 장관, 위안부 피해 할머니 기금 횡령의 윤미향 전 의원, 이런 파렴치범도 사면했습니다.]



국민의힘은 광복절에 열릴 이재명 대통령 국민임명식에 참석하지 않기로 했습니다.



여당이 일당 독재처럼 '더 센 상법'으로의 개정 등 일부 입법을 밀어붙이는 데다, 이 대통령의 사면 결정까지 일방적이었다는 게 불참을 결정한 이유라고 당 지도부 인사는 설명했습니다.



개혁신당도 광복절에 어울리지 않는 이들을 사면한다며 국민임명식 불참을 결정했습니다.



분열을 넘어서 대통합의 정치로 나가겠다는 게 이 대통령의 사면 취지라지만, 여야 갈등은 외려 커지는 셈입니다.



조국 전 조국혁신당 대표는 '징역 2년형' 확정 8개월 만에, 윤미향 전 민주당 의원은 '징역 1년 6월에 집행유예 3년' 확정 9개월 만에, 각각 사면의 혜택을 받게 됩니다.



여기에 술을 마시고 택시기사를 폭행한 혐의가 유죄로 확정된 이용구 전 법무차관이나, 뇌물 사건의 은수미 전 성남시장, 정찬민 전 용인시장 등은 국민 눈높이에 맞는 사면이나 복권 대상으로 보기 어렵다는 점에서 논란은 커지고 있습니다.



[장영수/고려대 법학전문대학원 교수 : 정말 사면할 만한 합리적 사유가 있느냐…. 일반 서민들이 같은 범죄를 저지르면 형기를 꽉꽉 채워야 하고, 법 앞의 평등이 깨지고 있다 (생각하면) 통합을 가져오는 게 아니라 오히려 갈등과 분열이 더 커지죠.]



여권에서는 조 전 대표 등에 대한 사면을 두고, 정치검찰 피해자들의 명예회복이라는 반응과 여론 역풍이 우려된다는 반응이 엇갈립니다.



[한정애/민주당 정책위의장 (CBS 라디오 '김현정의 뉴스쇼') : (특별사면에는) 지지한단 의견이 있고, 비판의 의견이 당연히 있기 마련이어서 관련해선 모든 목소리를 소중하게 저희가 들을 것이고요.]



민주당 이언주 최고위원은 "대통령 특별사면 제도가 보은 사면, 정치권 이해관계 사면이 돼 버렸다"며 바람직한 사면권 논의를 위한 국회 차원의 특위 구성을 제안했습니다.



