[날씨] 중부 중심 많은 비…수도권·강원 시간당 20∼50㎜

정체 전선의 영향으로 현재 서울을 비롯한 수도권과 강원에 시간당 20~50mm 안팎의 폭우가 쏟아지고 있습니다.



이에 따라 일부 경기와 충남 북부에는 호우주의보가 내려진 가운데 이 특보는 서울을 비롯한 그 밖의 중부지방으로 점차 확대되겠습니다.



내일(14일)까지 인천과 경기 북부에 200mm 이상, 강원 중북부에 150mm 이상, 충남 북부에도 100mm 이상의 큰 비가 예상되고요.



서울을 비롯한 그 밖의 수도권에도 50~150mm 안팎의 비가 예상됩니다.



이렇듯 중부를 중심으로 내일 오전까지 시간당 30에서 최고 50mm 안팎의 강한 비가 집중될 것으로 보여 대비해 주셔야겠습니다.



반면 남부 지방은 5~40mm 안팎의 비가 가끔 내리다 오늘 오후면 대부분 그치겠습니다.



오늘 중부 내륙과 서해안 지역은 바람도 강하게 불겠습니다.



현재 기온 서울이 24.6도, 부산 25도로 출발하고요.



낮 기온 서울은 28도에 그치겠고 대구가 34도까지 오르는 등 오늘은 남부를 중심으로 무덥겠습니다.



(박세림 기상캐스터)