동대문구 다세대주택서 화재…1명 사망·5명 중상

오늘(13일) 새벽 서울 동대문구의 한 다세대주택에서 불이 나 1명이 숨지고 5명이 크게 다쳤습니다. 불이 난 건물은 필로티 구조였는데 주차장에 있던 손수레 속 폐지에 처음 불이 붙은 뒤 빠르게 번진 것으로 추정됩니다.



박재연 기자입니다.



주차된 차량 앞부분이 형체를 알아보기 어려울 정도로 불에 탔고, 주차장 천장도 시커멓게 타버렸습니다.



오늘 새벽 0시 3분쯤, 서울 동대문구 제기동의 지하 1층, 지상 4층 규모 다세대주택에서 불이 났습니다.



[대피 주민 : (연기가) 아주 꽉 찼어. 문을 여니까 연기가 그냥 확 밀려 들어오더라고. 소방대원이 마스크 씌워서 데리고 나왔어.]



[대피 주민 : 앞이 안 보이고 깜깜해서 완전히. 마스크 쓰고 그러고 나온 거예요.]



이 화재로 주민 15명이 다쳤습니다.



중상자 6명 가운데 60대 남성 1명은 심정지 상태로 병원으로 이송됐지만 숨졌습니다.



불이 난 주택은 지하 1층을 개방해 주차장으로 쓰는 필로티 구조였습니다.



소방 당국은 주차장에 있던 손수레에서 시작된 불이 주변 차량과 천장으로 옮겨 붙었고, 이 과정에서 연기가 건물 위쪽으로 빠르게 퍼진 것으로 파악하고 있습니다.



[김성곤/서울 동대문소방서 소방행정과장 : 폴리카보네이트 소재인 천장으로 급격히 연소 확대되었습니다. 유독가스가 발생하고 옥상 층이 없다 보니까 거주자분들께서 대피를 사실상 1층으로, (불이 난) 주차장으로 할 수밖에 없는.]



해당 건물은 지난 2014년 사용승인이 났고, 스프링클러는 설치돼 있지 않았던 것으로 조사됐습니다.



경찰은 방화 가능성도 배제하지 않은 채 화재 원인을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 양현철, 영상편집 : 이상민)