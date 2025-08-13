'김건희 최측근' 김예성 귀국…공항서 즉시 체포

<앵커>



김건희 여사 일가의 '집사'로 지목된 김예성 씨가 어제(12일) 귀국하자마자 특검팀에 체포돼 조사를 받았습니다. 김 씨가 설립에 관여한 회사가 대기업들로부터 거액의 투자를 받는 과정에서 특혜를 받았다는 의혹에 대해, 오히려 김 여사 때문에 피해를 봤다고 부인하는 것으로 전해졌습니다.



한성희 기자입니다.



<기자>



이른바 '집사 게이트'의 핵심 인물인 김예성 씨가 특검팀 관계자와 함께 인천공항 입국장을 빠져나옵니다.



특검팀이 어제 오전 베트남을 출발해 오후 4시쯤 귀국한 김 씨를 체포한 겁니다.



[김예성 씨 (어제) : 그 어떤 불법적이거나 부정한 일에 연루된 바 없습니다. 특검에 최대한 협조하고 성실히 조사받겠습니다.]



김건희 여사 일가의 집사로 지목된 김 씨는 윤석열 전 대통령 탄핵 직후인 지난 4월 돌연 베트남으로 출국해 특검 수사를 피하기 위해 도피한 것 아니냐는 의혹이 제기됐습니다.



특검팀은 체포한 김 씨를 곧장 광화문 특검 사무실로 데려와 조사에 돌입했습니다.



특검은 김 씨를 상대로 설립에 관여한 IMS모빌리티가 HS효성 등 대기업들로부터 180억여 원을 투자받은 과정에 김 여사의 영향력이 작용했는지를 추궁한 것으로 알려졌습니다.



김 씨는 "투자 과정에 김 여사의 관여는 없었고, 도리어 김 여사로 인해 특혜가 아닌 피해를 봤다"는 취지로 혐의를 부인한 것으로 전해졌습니다.



특검은 그동안 조사에 응하지 않던 김 씨가 김 여사의 구속영장심사가 열린 당일 귀국한 이유에 대해서도 들여다보는 것으로 알려졌습니다.



특검팀은 김 씨를 한 차례 조사한 뒤 구속영장을 청구하는 방안을 검토하고 있습니다.



특검팀은 김 씨에 대한 추가 수사까지 마무리하면 김건희 여사를 소환할 것으로 보입니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 우기정)