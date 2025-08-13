뉴스

김건희 구속…사상 첫 전 대통령 부부 '동시 수감'

조윤하 기자
작성 2025.08.13 06:07 수정 2025.08.13 07:04 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

법원이 증거를 인멸할 우려가 있다면서 김건희 여사에 대한 구속영장을 발부했습니다. 역대 대통령 배우자 가운데 처음으로 구속된 사례고, 전직 대통령 부부가 동시에 수감된 것 역시 이번이 처음입니다.

오늘(13일) 첫 소식, 조윤하 기자입니다.

<기자>

서울중앙지법은 어젯밤 늦게 김건희 여사에 대한 구속영장을 발부했습니다.

구속 전 피의자 심문을 진행한 정재욱 영장전담 부장판사는 "증거를 인멸할 염려가 있다"며 영장 발부 사유를 밝혔습니다.

김 여사의 구속 심사가 종료된 지 9시간 넘는 숙고 끝에 내린 결정이었습니다.

김 여사는 어제 오전 법원에 출석하며 아무런 말도 하지 않았습니다.

지난 특검 소환 때 "아무것도 아닌 사람"이라며 짤막한 심경을 밝혔던 것과는 차이를 보였습니다.

[김건희/전 대통령 배우자 : (말씀하셨던 '아무것도 아닌 사람' 의미가 뭐였습니까?) ……. (명품 선물 관련 사실대로 진술한 거 맞나
요?) …….]

김 여사의 구속 심사는 윤석열 전 대통령이 내란 특검에 재구속되기 전 심사를 받았던 321호 법정에서 열렸습니다.

특검팀은 "김 여사가 대부분 혐의를 부인하고 증거인멸 우려가 크다"는 점을 강조했습니다.

반면 김 여사 측은 특검 조사에 성실히 응했고, 건강이 좋지 않아 불구속 수사가 필요하다고 주장하며 병원 진단서도 제출했습니다.

심사 말미에는 김 여사가 직접 "심적으로 힘들다"며 "잘 판단해주시면 받아들이겠다"는 취지로 발언한 것으로 알려졌습니다.

법원이 특검 측 주장을 받아들여 구속영장을 발부하면서, 김 여사는 앞으로 구속 상태로 조사를 받게 됐습니다.

전직 영부인 구속은 물론, 전직 대통령 부부 동시 구속 수감도 헌정 사상 이번이 처음입니다.

특검팀은 앞으로 김 여사를 상대로 도이치 주가조작 혐의를 비롯해 통일교 금품 수수 혐의 등을 우선 수사한 뒤, 나머지 의혹도 차례로 규명한다는 방침입니다.

(영상취재 : 배문산, 영상편집 : 이상민)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조윤하 기자 사진
조윤하 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지