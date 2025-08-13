1. 김건희 구속…전직 대통령 부부 첫 동시 수감



법원이 김건희 여사에 대해 증거인멸의 우려가 있다며 구속영장을 발부했습니다. 전직 대통령 부부가 동시 구속되는 헌정사상 첫 사례가 됐습니다.



2. 서희건설 "목걸이 선물" 자수…집사 김예성 체포



서희건설 이봉관 회장이 2022년 대선 직후 김건희 여사에게 당선 축하금 명목으로 고가의 목걸이를 전달한 사실을 인정하고 특검에 자수서를 제출했습니다. 김 여사 일가의 '집사'로 알려진 김예성 씨는 어제(12일) 귀국 후 곧바로 특검에 체포됐습니다.



3. 25일 한미 정상회담…'안보 청구서' 대응 숙제



이재명 대통령과 트럼프 미국 대통령의 첫 한미정상회담이 이번 달 25일 백악관에서 열립니다. 관세 협상 세부 조율과 함께, 주한 미군의 역할 조정과 국방비 문제 같은 민감한 의제들이 테이블에 오를 전망입니다.



4. 인천·경기 호우특보…중부 최고 200mm 비



인천과 경기도 일대에 호우특보가 내려진 가운데, 중부지방에 내일까지 최고 200mm 이상의 많은 비가 내리겠습니다. 수도권에는 시간당 30~50mm의 매우 강한 비가 집중될 전망입니다.