"수차례 유인해 살해 시도…계획적인 범행"

대전에서 벌어진 교제 살인 사건 피의자 장재원이 사건 전에도 피해자를 유인해 여러 차례 살해를 시도했던 것으로 드러났습니다. 경찰은 이런 수사 결과에 따라 이번 사건이 계획적인 범행이라고 결론 내렸습니다.



TJB 김철진 기자입니다.



지난달 28일 대전의 한 주택가에서 전 여자 친구 A 씨를 무참히 살해한 26살 남성 장재원.



경찰 조사 결과, 장 씨는 피해자가 자신을 무시한다는 생각에 범행을 결심했고, 여러 차례 시도 끝에 A 씨를 살해한 것으로 드러났습니다.



지난해 11월 장 씨의 폭력적인 모습에 피해자가 이사를 가는 등 둘의 관계가 끝이 났지만, 이후에도 A 씨가 자신을 이용만 하고 무시한다는 생각이 들자 배신감에 범행을 계획했다는 겁니다.



피의자 장재원은 범행 이틀 전 피해 여성이 자신이 보낸 50여 통의 문자에 아무런 반응이 없자, 범행을 결심한 것으로 전해졌습니다.



장 씨는 오토바이 명의 변경을 이유로 피해자를 부산으로 유인하는 등 대전이 아닌 제3의 장소에서 여러 차례 범행을 시도했지만 실행에 옮기지 못했고, 결국 피해자 주거지 앞에서 범행을 저질렀습니다.



[육종명/대전 서부경찰서장 : 부산으로 가서 오토바이 명의변경 하자고 속였습니다. 실은 그 당시에 부산으로 가자고 속여서 제3의 장소로 가서 범행하려고 했던 겁니다.]



경찰은 이번 사건을 계획적인 교제 살인 사건으로 결론 내리고 장 씨를 구속 송치하는 한편, 피해 여성의 별도 신고는 없었던 만큼 스토킹처벌법은 적용하지 않기로 했습니다.



다만, 장 씨와 관련해 폭행 등 4차례 112 신고가 있었음에도 범행을 막지 못했다는 지적이 제기되면서, 대전 경찰은 당시 대응이 적절했는지 감찰에 착수했습니다.



(영상취재 : 김성수 TJB)



TJB 김철진