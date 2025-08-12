뉴스

경찰, '주식 차명거래 의혹' 이춘석 의원 보좌관 이틀째 조사

박재연 기자
작성 2025.08.12 21:58 조회수
▲ 이춘석 의원

무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사하는 경찰이 의원실 압수수색에 이어 보좌관 차모 씨 등 관련자들을 대거 소환했습니다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘(12일) 차 씨와 의원실 관계자 등 8명을 전날 불러 조사했다고 밝혔습니다.

차 씨의 경우 어제 저녁 7시부터 오늘 오전 1시까지 약 6시간 동안 조사가 이뤄졌습니다.

이어 경찰은 오늘 저녁 7시 차 씨를 재소환했습니다.

경찰은 이들을 상대로 이 의원이 차 씨 명의로 주식 차명거래를 한 것이 맞는지 등을 조사한 것으로 알려졌습니다.

앞서 이 의원 측은 '이 의원이 휴대전화를 잘못 가져갔다'는 취지로 해명한 바 있습니다.

경찰은 또 주식 투자자금 출처는 어디인지, 전날 의원실 압수수색 당시 차 씨의 이름이 적힌 수첩이 폐품 박스에 버려져 있던 이유가 무엇인지 등을 캐물은 것으로 전해졌습니다.

차 씨는 이 의원과 함께 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 출국금지된 핵심 피의자입니다.

경찰은 "확보된 압수물 및 차명 주식거래 의혹과 관련된 증권계좌 분석 등을 진행하고 있다"며 "이 의원과도 소환조사 일정을 조율 중"이라고 밝혔습니다.

이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 찍혀 논란에 휩싸이자 곧바로 더불어민주당을 탈당했습니다.

당시 이 의원은 인공지능(AI) 관련주인 네이버와 LG씨엔에스 주식을 거래하는 모습이 포착됐는데, 그가 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았다는 점에서 이해충돌 논란도 불거졌습니다.

경찰은 이번 의혹과 별개로 지난해 10월 7일 이 의원이 정부세종청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사 도중 차씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 모습이 언론사 카메라에 찍힌 당시 상황도 수사 중입니다.

경찰은 지난 7일 안용식 금융범죄수사대장을 팀장으로 하고 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성해 고강도 수사에 나섰습니다.
