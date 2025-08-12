경찰, '주식 차명거래 의혹' 이춘석 의원 보좌관 이틀째 조사

▲ 이춘석 의원

무소속 이춘석 의원의 주식 차명거래 의혹을 수사하는 경찰이 의원실 압수수색에 이어 보좌관 차모 씨 등 관련자들을 대거 소환했습니다.서울경찰청 금융범죄수사대는 오늘(12일) 차 씨와 의원실 관계자 등 8명을 전날 불러 조사했다고 밝혔습니다.차 씨의 경우 어제 저녁 7시부터 오늘 오전 1시까지 약 6시간 동안 조사가 이뤄졌습니다.이어 경찰은 오늘 저녁 7시 차 씨를 재소환했습니다.경찰은 이들을 상대로 이 의원이 차 씨 명의로 주식 차명거래를 한 것이 맞는지 등을 조사한 것으로 알려졌습니다.앞서 이 의원 측은 '이 의원이 휴대전화를 잘못 가져갔다'는 취지로 해명한 바 있습니다.경찰은 또 주식 투자자금 출처는 어디인지, 전날 의원실 압수수색 당시 차 씨의 이름이 적힌 수첩이 폐품 박스에 버려져 있던 이유가 무엇인지 등을 캐물은 것으로 전해졌습니다.차 씨는 이 의원과 함께 금융실명법 및 이해충돌방지법 위반 등 혐의로 출국금지된 핵심 피의자입니다.경찰은 "확보된 압수물 및 차명 주식거래 의혹과 관련된 증권계좌 분석 등을 진행하고 있다"며 "이 의원과도 소환조사 일정을 조율 중"이라고 밝혔습니다.이 의원은 지난 4일 국회 본회의장에서 차씨 명의로 주식을 거래하는 사진이 찍혀 논란에 휩싸이자 곧바로 더불어민주당을 탈당했습니다.당시 이 의원은 인공지능(AI) 관련주인 네이버와 LG씨엔에스 주식을 거래하는 모습이 포착됐는데, 그가 국정기획위원회에서 AI 정책을 담당하는 경제2분과장을 맡았다는 점에서 이해충돌 논란도 불거졌습니다.경찰은 이번 의혹과 별개로 지난해 10월 7일 이 의원이 정부세종청사에서 열린 국회 국토교통위원회 국정감사 도중 차씨 명의 계좌로 주식을 거래하는 모습이 언론사 카메라에 찍힌 당시 상황도 수사 중입니다.경찰은 지난 7일 안용식 금융범죄수사대장을 팀장으로 하고 변호사, 회계사 등 법률·자금 추적 전문인력 등을 포함한 총 25명 규모의 전담수사팀을 편성해 고강도 수사에 나섰습니다.