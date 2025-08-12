카스트로프, '독일→한국' 소속협회 변경…태극마크 준비 마쳐

▲ 옌스 카스트로프

한국계 독일 국적 미드필더 옌스 카스트로프가 소속 축구협회를 대한축구협회로 바꾸며 홍명보호에 발탁되기 위한 준비를 마쳤습니다.국제축구연맹(FIFA) 소속 협회 변경 플랫폼을 보면 최근 카스트로프의 소속이 독일축구협회에서 대한축구협회로 변경된 것으로 나옵니다.대한축구협회 관계자는 "카스트로프가 한국 대표팀에서 뛰겠다는 의지를 보여 선수의 동의를 얻어 소속 협회 변경 절차를 진행했다"고 밝혔습니다.독일 분데스리가 묀헨글라트바흐에서 뛰는 카스트로프는 독일인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어났습니다.2부 뉘른베르크에서 뛰던 그는 올여름 묀헨글라트바흐에 입단해 분데스리가 1부 데뷔를 앞뒀습니다.독일 각급 연령별 대표팀에 꾸준히 선발된 카스트로프의 존재를 한국 축구계도 인지하고 있었습니다.홍명보 감독 등 대표팀 코치진은 올 초 유럽에서 뛰는 선수들의 기량을 점검할 때 카스트로프도 경기장에서 체크했습니다.이후 카스트로프는 잠재적인 대표팀 발탁 후보군에 포함됐으나 그가 무릎 부상을 당하면서 올해 전반기 A매치 발탁은 불가능해졌습니다.카스트로프는 현재 부상을 떨쳐내고 묀헨글라트바흐의 프리시즌 친선경기를 소화하는 등 공식전 그라운드에 복귀할 채비를 마친 상태입니다.몸 상태와 경기력에서 합격점을 받는다면 홍명보호의 9월 미국 원정 A매치에 동행할 수 있습니다.카스트로프가 만약 홍명보호에 발탁된다면, 더는 독일 국가대표로 뛰지 못합니다.이번 소속 협회 변경을 통해 독일이 아닌 한국 국가대표로 뛰겠다는 의지를 확실하게 드러낸 셈입니다.홍명보호는 현재 포르투갈 출신의 주앙 아로소, 티아고 마이아 코치를 유럽으로 보내 국가대표 선수들을 점검하고 있습니다.외국인 코치진은 오는 25일 묀헨글라트바흐와 함부르크의 분데스리가 개막 라운드 경기를 관전할 계획입니다.이 자리에서 카스트로프의 기량을 확인하게 됩니다.홍명보호는 다음달 7일 미국 뉴저지주 스포츠 일러스트레이티드 스타디움에서 미국과 맞붙고 10일 테네시주 지오디스 파크에서 멕시코를 상대합니다.(사진=게티이미지)