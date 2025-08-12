'김건희 구속' 결정타 된 '히든 카드'…'집사'도 입 열까?

<앵커>



이번에는 임찬종 법조 전문기자에게 더 궁금한 이야기 물어보겠습니다.



Q. 특검의 '히든 카드'...'김건희 구속' 결정타?



[임찬종 기자 : 네, 검찰 측이 구속 전 피의자 심문 때, 구속 전 피의자 심문이 이뤄지는 법정에서 그동안 숨겨왔던 카드를 깜짝 공개하는 일은 사실 종종 있습니다. 하지만 검사 측이 이 정도로 확실한 히든 카드를 준비한 건 제가 지금 법조를 10년 넘게 취재하고 있지만, 좀처럼 보기 힘든 일입니다. 또 서희건설 측 자수서가 그만큼 영장 심사에 미치는 영향이 크다는 뜻입니다. 물론 서희건설 측이 김건희 여사에게 목걸이를 제공했다는 혐의는 이번 구속영장 청구서에 포함된 범죄 사실은 아닙니다. 그래서 오늘(12일) 심문 때도 영장판사가 별개의 사건이니 자세한 언급은 하지 말라고 제지한 것으로 전해졌습니다. 하지만 김건희 여사가 목걸이를 받았으면서도 거짓 해명을 하고 모조품과 바꿔치기까지 했다는 정황은 구속 사유 중 하나인 증거 인멸 염려를 높일 수밖에 없습니다. 게다가 영장 청구에 포함된 주가조작 혐의 등에 대해서도 특검이 오늘 심문 과정에서 녹음 파일 등 여러 증거를 제시한 것으로 알려진 만큼 김건희 여사에 대한 구속영장은 발부될 가능성이 높습니다.]



Q. '시계 제공 자백'도 영장 심사에 영향?



[임찬종 기자 : 물론 고급 시계를 받았다는 의혹 역시 이번 영장 청구에 적용된 혐의는 아닙니다. 지금 방금 말씀하신 게 영장심사에 영향을 미치냐, 이런 뜻이잖아요. 그러니까, 하지만 목걸이 의혹의 경우와 마찬가지로 이것이 증거 인멸 정황으로 해석될 가능성이 높습니다. 해당 시계 포장 상자와 보증서 등이 서희건설 측이 제공했다고 하는 반클리프아펠 목걸이에 대한 모조품과 같은 장소에서 발견됐기 때문입니다. 결국 해당 시계 관련 증거도 은닉하려고 시도한 정황으로 해석될 수 있다는 뜻입니다. 그래서 이 역시 김건희 여사에 대한 구속영장 발부 가능성을 높이는 요소가 됩니다.]





Q. 줄줄이 이어지는 자백...'집사'도 입 열까?



[임찬종 기자 : 김예성 씨는 특검에서는 일단 혐의를 전면 부인할 것으로 보입니다. 김 씨는 오늘 베트남에서 출발하기 전에 몇몇 매체들과 인터뷰를 했는데, 2018년 이후에는 김건희 여사와 왕래도 없었다면서 집사라고 불리는 것 자체가 모욕적이고 의혹은 사실이 아니라는 입장을 밝혔습니다. 다만 김 씨는 2023년경에 이번에 집사 게이트로 문제가 된 투자 의혹, 즉 IMS모빌리티에 대한 주요 기업들의 투자 경위와 관련해 대통령실 공직기강비서관실의 조사를 받은 적이 있다고 밝혔는데, 당시 대통령실의 조사 과정과 처분 경위도 특검의 새로운 수사 대상이 될 가능성이 있습니다.]



