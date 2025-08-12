윤과 다른 구치소 대기…발부 시 독거실 수감

<앵커>



영장 심사를 마친 김건희 여사는 지금 서울 남부구치소에 대기하며 구속 심사 결과를 기다리고 있습니다. 구치소 앞에 나가 있는 현장 취재 기자 연결합니다.



김지욱 기자, 영장 심사 결과는 아직인가요?



<기자>



네, 아직 구속 심사 결과는 나오지 않았습니다.



구속 전 피의자 심문을 끝낸 김 여사는 오후 4시쯤 호송차량을 타고 이곳 서울 남부구치소에 도착했는데요, 결과가 나올 때까지 구인 피의자 대기실에서 기다리게 됩니다.



김 여사는 당초 윤석열 전 대통령이 수감돼 있는 서울구치소에서 대기할 예정이었지만, 법원이 남부구치소로 변경해달라는 특검팀 신청을 받아들이면서 이곳으로 오게 됐습니다.



특검팀 신청에 앞서 서울구치소 측 요청이 있었던 것으로 알려졌습니다.



전직 대통령 부부를 한 구치소에 수감하는 부담감이 작용한 걸로 풀이됩니다.



<앵커>



김 여사가 구속되면 이후 절차는 어떻게 됩니까?



<기자>



네, 이르면 오늘(12일) 밤늦게 구속 심사 결과가 나올 걸로 보이는데요.



구속 영장이 발부되면 수감 절차가 곧바로 이곳에서 시작됩니다.



우선, 일반 수감자들과 같이 신체검사를 받고 수형복으로 갈아입게 됩니다.



수형번호를 부여받고 머그샷도 찍습니다.



남부구치소는 윤 전 대통령과 마찬가지로 김 여사를 독거실에 수감 시킬 예정인 걸로 전해집니다.



전 대통령 배우자 신분이라는 점을 감안한 조치로 보입니다.



반면, 구속 영장이 기각되면 즉시 자택으로 돌아갑니다.



경호처 관계자들은 구치소 인근에서 대기 중인데, 구속 영장이 발부되면 경호처는 철수하고, 김 여사 신병 관리는 교정본부 소관으로 넘어가게 됩니다.



(영상취재 : 배문산·최준식·이상학, 영상편집 : 안여진)