역대 영부인 첫 구속심사…이번엔 '침묵'

<앵커>



이번에는 김건희 여사 구속영장심사 소식으로 이어가겠습니다. 오늘(12일) 법원에서는 김 여사의 구속 필요성을 판단하기 위한 심사가 4시간 20분 동안 진행됐습니다. 김 여사는 특검 조사 때와 달리 취재진의 질문에 아무 말도 하지 않고 법정으로 향했습니다.



먼저 백운 기자가 보도합니다.



<기자>



오늘 오전 9시 26분.



김건희 여사는 10시 10분인 구속 전 피의자 심문 시간을 40여 분 앞두고 법원에 도착했습니다.



특검 소환조사 때와 같이 검은색 정장차림으로 검은 가방을 들었고 바닥에 시선을 둔 채 법정으로 향했습니다.



다만, 자신을 아무것도 아닌 사람이라며 짤막한 심경을 밝혔던 특검 조사 때와 달리 이번엔 침묵을 지켰고,



[김건희/전 대통령 배우자 : (말씀하셨던 '아무것도 아닌 사람' 의미가 뭐였습니까?) ……. (명품 선물 관련 사실대로 진술한 거 맞나요?) …….]



법원 청사에 들어와선 고개를 한 차례 숙인 뒤 법정으로 들어갔습니다.



구속 심사는 윤석열 전 대통령이 내란 특검에 재구속되기 전 심사를 받았던 321호 법정에서 열렸습니다.



4시간 20분가량 이어진 심사에서, 특검팀은 2시간 50분 동안 "지난 6일 김 여사가 특검 조사에서 대부분 혐의를 부인해 증거인멸 우려가 크다"는 점을 강조했습니다.



특검팀은 800쪽이 넘는 의견서를 법원에 제출했고 도이치모터스 사건을 수사한 한문혁 부장검사 등 8명이 투입됐습니다.



반면, 김 여사 측은 특검 조사에 성실히 응했고 도주할 우려가 없으며 건강이 좋지 않아 불구속 수사가 필요하다는 취지로 1시간30분 동안 변론을 진행했습니다.



김 여사 측은 80쪽 분량의 프레젠테이션 자료와 의견서, 병원 진단서 등을 제출한 것으로 파악됐습니다.



김 여사도 심사 말미에 "심적으로 힘들다"며 "잘 판단해주시면 받아들이겠다"는 취지로 직접 발언한 것으로 알려졌습니다.



재판부의 결정은 이르면 오늘 밤늦게 나올 예정인데, 구속영장이 발부되면 헌정 사상 처음으로 전직 대통령 부부가 동시에 구속 수감되는 겁니다.



(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 서승현)