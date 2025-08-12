뉴스

포스코이앤씨 감전 사고 미얀마인 근로자 8일 만에 '의식 회복'

포스코이앤씨 고속도로 공사 현장에서 감전사고를 당한 미얀마인 근로자가 사고 발생 8일 만에 의식을 되찾았습니다.

경기남부경찰청 광역수사단 수사전담팀에 따르면 지난 4일 감전사고로 의식을 잃은 채 이송된 미얀마인 30대 근로자 A 씨가 오늘(12일) 오후 병원 중환자실에서 의식을 회복했습니다.

A 씨는 말을 하지는 못하지만, 사람 얼굴을 구별하는 등 상태가 호전됐다고 의료진이 설명한 것으로 전해졌습니다.

앞서 사고 당시 심정지 상태로 병원에 옮겨졌던 A 씨는 의식 불명에 빠져 일주일 넘게 사투를 벌여왔습니다.

A 씨가 극적으로 의식을 회복한 가운데 본국의 가족이 오늘 한국에 입국해 A 씨를 만나러 온 것으로 알려졌습니다.

A 씨는 지난 4일 낮 1시 반쯤 포스코이앤씨가 시공을 맡은 광명시 옥길동 광명~서울고속도로 연장공사 현장에서 지하 물웅덩이에 설치된 양수기 펌프를 점검하다 감전 사고를 당했습니다.

경찰과 노동부는 사고의 진상 규명을 위해 오늘 포스코이앤씨와 하청업체인 LT 삼보 등을 상대로 압수수색을 벌이는 등 수사에 속도를 내고 있습니다.
