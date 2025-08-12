이 대통령, 청와대 상춘재서 또 럼 서기장과 친교 행사

▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 12일 청와대 상춘재 앞에서 또 럼 베트남 당 서기장, 배우자 응오 프엉 리 여사와 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사는 오늘(12일) 오전 국빈 방한 중인 또 럼 베트남 공산당 서기장 부부를 청와대 상춘재로 초청해 친교의 시간을 가졌습니다.두 정상 부부는 오늘 상춘재에서 양국 전통악기 공연을 감상하고 산책과 차담을 나누며 우애를 다졌다고 강유정 대통령실 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔습니다.이재명 정부 출범 후 상춘재에서 공식 행사가 열린 것은 이번이 처음입니다.국빈을 상춘재에 모시는 것은 최고의 예우를 한다는 의미를 가집니다.행사에서는 한국의 조윤영 여창 가객을 비롯한 악사들이 거문고, 양금, 피리, 장구 등을 사용해 '편수대엽-모란은' 공연을 선보였고, 이어 베트남 국립전통극단이 '단다'라는 베트남 전통악기 공연을 했습니다.양 정상 부부가 단다를 직접 시연해보기도 했다고 대통령실은 전했습니다.럼 서기장이 단다에 대해 상세히 설명했고, 이 대통령은 단다의 음에 대해 "진정한 의미에서 자연의 소리"라고 소감을 전하기도 했습니다.이후 양 정상 부부는 상춘재에서 차담을 나눈 뒤 녹지원을 함께 산책하며 양국 문화에 대한 관심을 나눴습니다.(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)