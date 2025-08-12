뉴스

이 대통령, 청와대 상춘재서 또 럼 서기장과 친교 행사

박예린 기자
작성 2025.08.12 16:49 조회수
이 대통령, 청와대 상춘재서 또 럼 서기장과 친교 행사
▲ 이재명 대통령과 김혜경 여사가 12일 청와대 상춘재 앞에서 또 럼 베트남 당 서기장, 배우자 응오 프엉 리 여사와 기념촬영을 하고 있다.

이재명 대통령과 부인 김혜경 여사는 오늘(12일) 오전 국빈 방한 중인 또 럼 베트남 공산당 서기장 부부를 청와대 상춘재로 초청해 친교의 시간을 가졌습니다.

두 정상 부부는 오늘 상춘재에서 양국 전통악기 공연을 감상하고 산책과 차담을 나누며 우애를 다졌다고 강유정 대통령실 대변인이 서면 브리핑을 통해 밝혔습니다.

이재명 정부 출범 후 상춘재에서 공식 행사가 열린 것은 이번이 처음입니다.

국빈을 상춘재에 모시는 것은 최고의 예우를 한다는 의미를 가집니다.

행사에서는 한국의 조윤영 여창 가객을 비롯한 악사들이 거문고, 양금, 피리, 장구 등을 사용해 '편수대엽-모란은' 공연을 선보였고, 이어 베트남 국립전통극단이 '단다'라는 베트남 전통악기 공연을 했습니다.

양 정상 부부가 단다를 직접 시연해보기도 했다고 대통령실은 전했습니다.

럼 서기장이 단다에 대해 상세히 설명했고, 이 대통령은 단다의 음에 대해 "진정한 의미에서 자연의 소리"라고 소감을 전하기도 했습니다.

이후 양 정상 부부는 상춘재에서 차담을 나눈 뒤 녹지원을 함께 산책하며 양국 문화에 대한 관심을 나눴습니다.

(사진=대통령실 제공, 연합뉴스)
