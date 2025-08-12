"서울구치소 폭파하겠다" 협박한 50대 긴급체포

윤석열 전 대통령이 수감 중인 서울구치소를 폭파하겠다고 협박한 50대 남성이 경찰에 검거됐습니다.



경기 안양만양경찰서는 공중 협박 혐의로 50대 남성 A 씨를 긴급체포했다고 밝혔습니다.



A 씨는 오늘(12일) 새벽 경찰민원콜센터로 전화해 "윤석열 전 대통령이 있는 서울구치소를 폭파하겠다"고 협박한 혐의를 받습니다.



콜센터 상담원은 곧바로 112에 신고했고, 경찰은 신고 접수 50여 분 만인 새벽 5시 20분쯤 안양시 소재 A 씨 지인 주거지 인근 길거리에서 A 씨를 붙잡았습니다.



---



로봇청소기 관련 소비자 피해 구제 신청이 매년 늘고 있는 것으로 나타났습니다.



한국소비자원은 2022년부터 올해 6월까지 로봇청소기 관련 피해 구제 신청이 모두 274건 접수됐다고 밝혔습니다.



구제 신청 10건 중 7건은 제품 하자 관련 문제였습니다.



소비자원이 로봇청소기의 제품 하자 내용이 확인된 피해 169건을 분석한 결과, 중복집계 기준으로 센서 기능 하자가 24.9%로 가장 많았습니다.



---



넷플릭스 애니메이션 영화 '케이팝 데몬 헌터스' 오리지널 사운드 트랙 '골든'이 미국 빌보드 메인 싱글 차트 '핫 100' 1위를 기록했습니다.



빌보드는 차트 예고 기사에서 '골든'이 전주보다 순위를 한 단계 끌어올려 알렉스 워렌의 '오디너리'를 제치고 차트 정상에 올랐다고 밝혔습니다.



이 곡은 이로써 영국과 미국 팝 시장의 양대 차트를 모두 석권하는 진기록을 세웠습니다.