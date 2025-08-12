뉴스

편의점 둘러보더니…직원에 다가가 흉기 '슥'

SBS 뉴스
작성 2025.08.12 17:30 조회수
늦은 밤 편의점에 들어가 직원을 흉기로 위협하고 돈을 갈취한 남성이 경찰의 추격 끝에 붙잡혔습니다.

<오! 클릭> 세 번째 검색어는 '흉기 들고 편의점 침입한 강도'입니다.

지난달 서울에 있는 한 편의점의 모습입니다.

남성 손님이 가게 안으로 들어오는데요.

남성은 편의점에 손님이 없다는 것을 확인하고 편의점 직원에게 다가가더니 갑자기 주머니에 있던 흉기를 꺼내 위협하기 시작합니다.

손님인 줄 알았던 남성의 정체는 돈을 노린 강도였던 건데요.

흉기로 편의점 직원의 목을 찌를 듯 위협하고 계산대에 있던 현금을 모두 챙기고 도주했습니다.

피해 직원은 강도가 나간 것을 확인하고 바로 경찰에 신고했습니다.

신고는 인근 경찰들에게 긴급히 전파됐고 결국 112 신고 4분 만에 근처 골목길에서 범인을 찾아내 체포했다는데요.

편의점 직원을 위협하고 현금을 강탈한 해당 남성은 특수강도죄로 구속됐습니다.

누리꾼들은 "사지 멀쩡한데 왜 저러고 살까" "편의점 알바도 위험수당 나와야 한다" "평생 사회에서 격리해야 한다" 등의 반응을 보였습니다.

(화면출처 : 광진경찰서)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
