야간·빗길도 선명하게…서울시 '태양광 LED 도로표지병' 확대

서울시는 비 오는 날이나 야간에도 운전자가 차선을 명확히 인식할 수 있도록 자체 발광 기능을 갖춘 '태양광 LED 도로표지병'을 주요 간선도로 차선에 확대 설치하고 있다고 오늘(12일) 밝혔습니다.태양광 LED 도로표지병은 낮 동안 태양광으로 충전하고, 야간이나 비가 내릴 때 자동으로 점등돼 차선을 밝히는 도로안전시설물입니다.시는 올해 주요 간선도로 주행차선 약 160㎞에 8만 5천여 개를 설치할 계획입니다.현재까지 올림픽대로·성산로 등에 약 4만 5천 개가 설치됐고, 앞으로 효과를 분석해 설치 구간을 확대할 예정입니다.주요 간선도로 가운데 비 오는 날 운전자의 시선을 명확히 유도할 필요가 있는 중앙선·주행차선·버스전용차선·자전거전용차선·횡단보도 구간 등에 우선 설치했습니다.특히 차량 통행이 잦은 왕복 6차로 이상 대규모 교차로가 우선 대상입니다.이번에 설치한 표지병은 LED 특유의 선명한 빛으로 시인성이 뛰어나고, 비가 올 때도 물 위로 빛을 투과해 운전자가 차선을 명확히 식별할 수 있습니다.태양광 에너지를 이용해 별도의 배선이나 전력 공급이 필요 없어 친환경적이고, 설치 후 유지 관리의 효율도 높다고 시는 설명했습니다.한병용 서울시 재난안전실장은 "태양광 LED 도로표지병을 통해 차선 시인성을 획기적으로 개선하고, 교통사고를 예방할 수 있을 것"이라며 "야간이나 빗길에서도 안전하게 주행할 수 있도록 차선 시인성 개선 사업을 지속 확대해 나가겠다"고 밝혔습니다.(사진=서울시 제공, 연합뉴스)