'묵묵부답' 호송차로…김건희 구속심사 4시간여 만에 끝

▲ 윤석열 전 대통령 부인 김건희 여사가 12일 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 서울 서초구 서울중앙지법을 나서고 있다.

김건희 여사의 구속 여부를 결정할 법원 심사가 4시간여 만에 종료됐습니다.김 여사는 묵묵부답으로 일관하며 법무부 호송차에 올라탔습니다.이후 구치소로 이동해 결과를 기다립니다.서울중앙지법 정재욱 영장전담 부장판사는 오늘(12일) 오후 2시 35분 김 여사의 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 종료했습니다.오늘 오전 10시 10분에 심사를 시작한 지 약 4시간 25분 만입니다.지난달 9일 같은 법정에서 열린 윤석열 전 대통령의 영장실질심사는 6시간 40분간 이뤄졌습니다.김 여사는 오늘 영장실질심사 종료 후 오후 3시쯤 법원에서 퇴장하면서 "오늘 법정에서 직접 발언했나" "구속 필요성 주장에 어떤 입장인가" "혐의를 모두 부인하냐" 등 취재진 질문에 답하지 않은 채 법무부 호송차에 올라탔습니다.그는 이에 앞서 오늘 오전 9시 26분쯤 법원에 도착해서도 "'아무것도 아닌 사람'의 의미가 뭔가", "명품 선물 관련해 사실대로 진술한 게 맞느냐"는 질문에 답하지 않았습니다.김 여사는 구로구에 있는 서울남부구치소로 이동해 구인 피의자 거실에서 결과를 기다립니다.당초 서울구치소에 갈 예정이었으나, 특검팀은 전날 구금·유치 장소를 서울남부구치소로 변경해달라고 법원에 신청했고 법원은 이를 받아들였습니다.서울구치소에는 구속된 윤 전 대통령이 수용돼 있습니다.특검팀은 오늘 2시간 50분간 구속 수사 입장을 설명하면서 김 여사가 지난 6일 대면조사 때 모든 혐의를 부인한 만큼 증거를 인멸할 우려가 크다는 데 방점을 두고 구속 필요성을 강조한 것으로 전해졌습니다.두 차례에 걸쳐 법원에 제출한 총 847쪽 분량의 구속 의견서에도 증거인멸 우려에 상당한 분량을 할애했습니다.이에 김 여사 측은 소환 조사에 성실히 응했고 도주할 이유가 없다는 점, 건강이 좋지 않은 점 등을 강조하며 1시간 30분가량 변론한 것으로 알려졌습니다.변호인단은 80쪽 분량의 프레젠테이션(PPT) 자료와 변호인 의견서 60여 쪽, 참고자료 20여 쪽, 김 여사의 병원 진단서를 제출한 것으로 파악됐습니다.(사진=연합뉴스)