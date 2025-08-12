'좀비딸', 13일 연속 박스오피스 1위…시체스국제판타스틱영화제 간다

이미지 확대하기

국내에서 13일 연속 박스오피스 1위 행진 중인 영화 '좀비딸'이 제58회 시체스국제판타스틱영화제에 초청받았다.1968년 판타지와 호러 영화 상영주간으로 출범한 시체스영화제는 현재 장르 영화 분야에서 세계적으로 손꼽히는 영화제로 자리매김했다. '좀비딸'은 독창적인 스타일과 판타지 장르 정서를 잘 담아낸 작품들이 초청되는 경쟁부문 파노라마 섹션에 이름을 올렸다. 올해 영화제는 오는 10월 9일부터 10월 19일까지 열린다시체스영화제 위원장인 앙헬 살라는 '좀비딸'에 대해 "가족이라는 테마를 중심으로 변주된 서브장르의 일환으로 코미디와 드라마가 완벽한 균형을 이루는 것은 물론, 슬랩스틱과 같은 고전 코미디 공식을 재해석하고 젊은 관객이 공감할 수 있는 표현도 자연스럽게 녹여낸 작 품"이라고 초청 이유를 밝혔다.이어 "필감성 감독은 장르와 톤의 경계를 넘나드는 탁월한 조화를 보여주며, 끊임없이 새로운 재미를 선사한다. '좀비딸'은 현대 한국영화계에서 중요한 작품 중 하나"라고 극찬을 전했다.'좀비딸'은 지난달 30일 개봉해 4일 만에 100만, 6일 만에 200만, 11일 만에 전국 300만 관객을 돌파했다.(SBS연예뉴스 김지혜 기자)