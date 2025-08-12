이 대통령, 산재 사망 사고에 강경 발언…"사회적 타살"

▲ 이재명 대통령이 12일 서울 용산 대통령실에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령이 산업재해 사망 사고가 반복되고 있는 것을 재차 지적하며 '미필적 고의에 의한 살인', '사회적 타살'이라고 강도 높게 비판했습니다.이 대통령은 오늘(12일), 용산 대통령실에서 국무회의를 열고 "돈을 벌기 위해서, 지출해야 할 비용을 아끼기 위해 누군가의 목숨을 빼앗는다고 하는 건, 일종의 미필적 고의에 의한 살인, 사회적 타살이란 생각이 든다"라고 말했습니다.그러면서, "필요하면 관련 법을 개정해서라도 후진적인 '산재 공화국'을 반드시 벗어나도록 해야겠다"고 강조했습니다.이 대통령은 "일상적으로 산업현장을 점검해서 필요한 안전조치를 하지 않고 작업하면 엄정하게 제지해야 하지 않을까 싶다"며 "제도가 있는 범위 내에서 할 수 있는 최대치의 조치를 해달라"고 주문했습니다.이어서 사고 위험이 높은 업무를 하청·외주를 통해 해결하는 '위험의 외주화' 현상에 대해서도 "결코 바람직하지 않은 일이다. 책임은 안 지고 이익은 보겠다는 것은 옳지 않다"고 지적했습니다.앞서 산업재해 사망사고가 계속해서 발생하자 이 대통령은 참모진에게 산재 사망 사고를 대통령에게 직보 하도록 지시하고, 징벌적 배상제와 면허 취소를 검토하게 하는 등 연일 강경한 메시지를 내놓고 있습니다.(사진=연합뉴스)