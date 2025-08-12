뉴스

[자막뉴스] 통일교 소유 골프장에서 복면 쓰고 포착된 권성동…"접대 골프 아냐" 의혹 부인

정경윤 기자
작성 2025.08.12 15:26 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
인터넷 언론 '뉴탐사'가 지난 10일 강원도 평창의 한 골프장에서 촬영한 영상입니다.

얼굴 대부분을 가리는 흰색 마스크와 선글라스, 모자까지 착용한 이 남자, 권성동 국민의힘 의원이 포착됐습니다.

권 의원은 2022년 통일교 측으로부터 불법 정치자금을 받았다는 의혹을 받고 있는데 통일교 소유의 골프장에서 오후까지 골프를 치고 귀가한 모습이 담겼습니다.

권 의원은 정치자금을 받지 않았다고 의혹을 부인하며 공개 활동을 자제해 왔는데 이 같은 영상과 함께 접대 골프 의혹이 불거지면서 여당을 중심으로 비난이 쏟아졌습니다.

한준호 민주당 의원은 "어디서 뭘 하는지 참 궁금하던 참이었다"면서 "수사가 진행되는 와중에 골프장도 이용하고, 권 의원과 통일교 사이는 끈끈해 보인다"고 지적했습니다.

이에 대해 권 의원도 오늘 소셜미디어를 통해 "사실과 전혀 다르다"고 반박하고 나섰습니다.

"골프 일정은 오래전부터 예정된 사적인 친목 모임이었으며 해당 시설은 다수가 드나드는 공개 시설"이라며 부정행위가 없었다고 강조했습니다.

또 "식사비를 포함해 35만 원의 접대를 받았다는 주장은 코미디에 가깝다, 제 몫을 직접 결제했고 영수증도 보관하고 있다"면서 접대 골프 의혹을 전면 부인했습니다.

이어 "마스크과 선글라스를 착용한 건 최근 날씨를 고려하면 특이한 것도 아니다"며 이를 과도하게 부각하는 건 억지에 불과하다고 비판했습니다.

(취재 : 정경윤 / 영상편집 : 이승희 / 화면출처 : 뉴탐사 / 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
정경윤 기자 사진
정경윤 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지