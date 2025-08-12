대통령실, 25일 백악관서 한미정상회담…"반도체·조선 협력 논의"

이재명 대통령과 도널드 트럼프 미국 대통령 간 첫 정상회담이 오는 25일로 확정됐습니다.



이 대통령이 지난 6월 4일 취임한 지 82일 만입니다.



강유정 대통령실 대변인은 오늘(12일) 오전 브리핑을 통해 트럼프 대통령의 초청으로 오는 24∼26일 이 대통령이 직접 미국을 방문할 예정이라고 밝혔습니다.



이번 방미는 실무 방문 형식으로, 이 대통령은 백악관에서 트럼프 대통령과 정상회담을 하고 업무 오찬을 가질 예정입니다.



이번 일정에는 김혜경 여사도 동행할 예정입니다.



강 대변인은 "두 정상은 변화하는 국제안보 및 경제환경에 대응해 한미동맹을 미래형 포괄적 전략동맹으로 발전시키기 위한 방안을 논의할 예정"이라며 "굳건한 한미 연합 방위태세를 더욱 강화하는 가운데 한반도의 평화 구축과 비핵화를 위한 공조 방안에 대해서도 논의하게 될 것"이라고 설명했습니다.



이어 "이번에 타결된 관세협상을 바탕으로 반도체·배터리·조선업 등 제조업 분야를 포함한 경제협력과 첨단기술, 핵심 광물 등 경제안보 파트너십을 강화하기 위한 방안도 협의할 것"이라고 덧붙였습니다.



강 대변인은 '한미 정상이 골프 회동도 할 수 있느냐'는 질문엔 "현재 정상회담과 업무오찬 말고는 다른 일정은 정해진 바 없다"고 설명했습니다.



다만 강 대변인은 한국 조선업체의 미국 진출과 관련해 현지 산업현장을 방문하는 일정이 잡힐 수 있느냐는 질문에는 "충분히 가능한 일정"이라는 예상을 내놨습니다.