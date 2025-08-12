[뉴블더] "금 무관세"…국제 금값 널뛰기

미국이 세계 각국에 부과한 관세가 금에도 매겨질 거라는 얘기가 나오면서 최근 국제 금값이 사상 최고치를 경신했는데요.



트럼프 대통령이 '금에는 관세가 붙지 않는다'고 공식적으로 밝혔습니다.



우리 시간으로 오늘(12일) 새벽 트럼프 미국 대통령이 자신의 소셜미디어 트루스 소셜에 올린 내용입니다.



'미국 대통령의 성명'이라며 '금에는 관세가 부과되지 않을 것'이라고 선언했습니다.



최근 미국 세관 당국이 1kg짜리 금괴와 100온스, 약 3kg 금괴를 관세부과 대상으로 분류했다는 내용이 영국 언론에 보도되면서 뉴욕 상품거래소에서 국제 금 선물가격은 지난 8일, 1온스당 사상 최고치인 장중 3천534.1달러, 우리 돈 약 490만 원을 기록했습니다.



또 미국에 금괴를 주로 수출하는 스위스 같은 나라는 시름이 깊어지기도 했는데요.



트럼프 대통령이 오늘 금 무관세 원칙을 확인하면서 국제 금 선물가격은 전 거래일보다 2.5% 급락했습니다.



금값은 올 들어 달러 약세와 물가 상승 우려 등으로 27%나 오른 상태인데요.



하반기 미국 연준의 기준금리 인하가 추가 변수로 꼽히고 있습니다.



(영상편집 : 최영수, 디자인 : 석진선)