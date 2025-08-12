[인터뷰] '여의도연구원장 사퇴' 윤희숙 "'윤 어게인' 외치는 후보에게 당 넘겨선 안 돼"

[편상욱의 뉴스브리핑]



● 윤희숙 국민의힘 혁신위원장 인터뷰

윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장

"국민의힘 본질적 문제는, 계엄 눈높이에 멈춰있는 사람들"

"수구적인 힘과 혁신하려는 힘…정면충돌 중"

"이미 떨어진 민심 더 떨어뜨리고 있어…사익추구 안된다"

"윤어게인 지지 세력에게 당 넘길 수 없어"



▷ 편상욱 / 앵커 : 전당대회를 치르고 있는 국민의힘의 내홍과 내분이 점입가경입니다. 국민의힘 윤희숙 혁신위원장은 당의 극우화를 막겠다면서 여의도연구원장직을 내려놨는데요. 윤 위원장은 민주당은 이춘석 의원을 빠르게 징계했는데 우리 당은 전한길 씨를 속전속결로 처리하지 못하고 있다고 말했습니다. 말 속에 깊은 고민이 있어 보입니다. 오늘은 국민의힘 윤희숙 혁신위원장, 스튜디오에 모셨습니다. 위원장님 어서 오세요.



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 네 안녕하세요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 여의도연구원장은 조금 전에 내려놓으신 거죠? 왜 그러셨습니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 중립의 의무가 있습니다. 여의도연구원장은 저희 당에서 당직 서열로는 상당히 높은 당직이에요. 그래서 경선 과정에서 항상 중립을 지켜야 되는 의무가 있는데 제가 지금 중립을 지키고 있어서는 안 될 상황인 것 같아서요. 지금 당을 앞으로 가게 하겠다는 후보가 있고 당을 뒤로 가게 만드는 후보들이 있는 상황에서 제가 점잖게 중립의 입장을 지키고 있을 수는 없다는 생각이 들었습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 가장 큰 계기가 됐던 게 바로 전한길 씨의 등장 아닙니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 맞습니다. 정확하게 보셨고요, 지금 일단 무엇보다 국민들께 죄송하죠. 지금 대선 패배 이후에 계엄과 탄핵, 대선 패배 이후에 저희가 이렇게 쇄신된 모습을 못 보여드리는 게 너무 죄송한데 지금, 이 진통은 저희가 잘, 이 진통을 제대로 겪고 새로운 모습을 보여야 하는 상황입니다. 그래서 지금 전당대회에서 전한길이라는 인물은 개인적인 문제고요. 그 뒤에 있는 본질적인 문제는 계엄의 눈높이에 아직 멈춰져 있는 지지자와 정치인들이 있습니다. 그리고 반대로 그것을 넘어서 당을 앞으로 가게 만들어야 한다는 혁신 주자들이 있고 그 두 가지 세력이 정면으로 지금 충돌하고 있는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 저는 좀 이해하기 어려운 게 전한길 씨는 갑자기 탄핵 국면에서 나타난 분이잖아요. 그런데 전당대회에 거의 혜성처럼 등장해서 전당대회에 지금 후보들이 안 보이고 전한길 씨만 보이잖아요. 그렇다면 전한길 씨는 왜 저러는 건가요?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 아마, 본인이 아마 믿고 있는 부분이 있는 거죠. 그게 뭐냐 하면 계엄이라는 것이 별 것 아니라는 생각을 아마 하시는 분인 것 같습니다. 그런데 저는 전한길 씨가 왜 그러냐, 왜 저렇게 행동하냐는 그다지 중요한 문제라는 생각이 안 들고요. 저분이 저렇게 행동할 수 있는 여지를 그동안 당의 지도부가 충분히 청소하지 못했다는 것. 벌써 저분이 입당을 했다는 게 알려진 게 한 달이지 않습니까. 그것을 단호하게 지도부가 해결을 했어야 하는데 하지 못했어요. 하지 못한 이유는 지도부 스스로도 끌려가고 있었던 겁니다. 저런 당의 목소리들, 일각에서 있는 계엄을 옹호하는 목소리들을 정리하지 못한 지도부의 잘못이 크고요. 그리고 더 큰 것은 지금 전당대회에 나와서 당의 지도부가 되겠다고 하시는 분들도 계엄을 옹호하는 저 목소리하고 단절을 하고 있지 못하고 얼렁뚱땅 저분을 옹호하고 있단 말입니다. 그러니까 이것이 지금 저희 당의 현주소고 제가 아까 말씀드린 진통입니다. 그 진통의 내용이 과거를 향하는 수구적인 힘과 앞으로 가야겠다고 하는 혁신의 힘이 지금 정면으로 충돌하고 있어요. 그래서 아마 기억하시겠지만, 지난번 대구⋅경북 토론회에서 최고위원 후보 한 분이 저렇게 배신자를 연호하는 일부 지지자들 앞에서 정신 차리라고 일갈을 했어요. 그게 굉장히 중요한 장면입니다. 저렇게 전당대회를 방해하고 정당 민주주의를 침탈하는 모습과 함께 우리 당을 앞으로 갈 것이냐 뒤로 보낼 것이냐의 에너지가 지금 충돌하는 상황에서 그 후보 중의 하나가 스스로를 배신자라고 욕하는 사람들 앞에서 정신 차리라고 일갈을 한 것, 이게 지금 저희 당이 생각해 봐야 하는 장면입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 전한길 씨는 어떤 생각 때문에 저러는지 모르겠습니다. 어쨌든 그런 분이 있을 수가 있지 않습니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 그렇죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 중요한 건 당내의 반응인데 지금 최고위원 후보도 그렇고 당 대표 후보들도 그렇고 줄줄이 전한길 씨와 같이 하는, 유튜브에 나가서 어떻게 보면 전한길 씨한테 면접을 보고 있는 상황이잖아요. 이건 어떻게 보고 계십니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 제가 지난주에 저희 여의도연구원에서 여론조사를 했는데 거기 보면 계엄 관련해서 국민들께 여쭤봤어요. 계엄 관련해서 국민의힘이 이때까지 사과한 것이 충분했다고 느끼느냐고 물어봤더니 대답하신 분들의 23%만 충분했다고 대답을 했습니다. 그러니까 나머지 분들은 국민의힘이 제대로 탄핵의 강을 건너고 있다고 생각을 안 하고 계신 거예요. 그런데 지금 말씀하신 것처럼 전한길 씨 유튜브에 가서 면접하고 이러는 분들은 한마디로 그 20%만 동반해서 정치하겠다, 이런 거죠. 왜냐하면 그분들의 목소리가 크니까 그분들이 결집된 소수의 목소리가 자신들이 당권을 쥐는 데 유리할 거라고 생각한 건데. 거기서 핵심은 뭐냐 하면 국민 전체의 민심하고 그 20%는 상당히 떨어져 있단 말이죠. 그러면 제대로 된 정치인이라면 민심과 떨어져 있는 당심을 어떻게 하면 접근시킬 것인가를 고민해야 하는데 저는 사실 지금 말씀하신 그런 정치인들은 소양이 안 돼 있는 분이라고 생각합니다. 그분들은 뭐냐 하면 지금 민심과 떨어진 당심을 점점 더 떨어뜨려서 본인들의 개인적인 정치적인 이득을 추구하고 있는 거거든요. 지금 어떻게 한 정당이 민심하고 계속 떨어져서는 생존을 못 하는 거 아닙니까? 저분들이 정말 당인이고 제대로 된 정치를 하겠다고 생각하시는 분들이면 당심을 민심에 접근시켜야죠. 지금 말씀하신 그런 모습들은 대단히 왜곡되고 이기적인 사익 추구형 정치입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘 여의도연구원장직을 내려놓으시면서 SNS에 올린 내용도 잠깐 짚어보겠습니다. 페이스북에 올리신 내용인데 계엄과 탄핵에 이르게 된 근원은 호가호위 친윤 세력과 그들에 빌붙어 자리 하나 구걸하던 사람들이다. 그들이 정권을 망하게 했고 이제는 마지막 남은 당까지 말아먹으려 한다. 이들로부터 당을 지켜내야 한다. 혁신 후보들을 응원하고 지지한다. 경선 중립 원칙을 준수해야 하는 여의도연구원장직은 지금 내려놓겠다. 이렇게 쓰셨습니다. 혁신 후보들을 응원하고 지지한다, 지금 당 대표 후보로는 혁신 후보라고 꼽으실 만한 분이 조경태 후보와 안철수 후보 두 분이죠?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 맞습니다. 그리고 동시에 그 두 분은 윤 어게인을 외치는 세력과 단절을 얘기하시는 분들이죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그 두 분 중에 어느 한 분을 지지할지는.



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 저는 그렇지 않습니다. 저는 뭐 그 두 분이 앞으로 어떤 식의 연대를 할지는 두 분에게 맡겨드리고 저는 윤 어게인을 외치는 후보들을 지지할 수는 없다. 그런 분들에게 당을 넘겨서는 안 된다는 게 제 취지예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 혁신위원장을 처음 취임하시자마자 이른바 나윤장송 거취, 나윤장송 이 네 분은 퇴진해라. 이렇게 말씀하셔서 큰 논란을 일으키지 않으셨습니까.



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 그게...



▷ 편상욱 / 앵커 : 그것도 아직 유효한가요, 그런데?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 유효하고 유효하지만 무시당하고 있는 거죠. 왜냐하면 그 나윤장송의 거취 자체가 지금 이 전한길 씨 같은 움직임과 단절하라는 목소리였거든요. 기억하시겠지만 그 당시에 당 안방에 전한길 씨를 초대한 토론회가 열렸고 그 자리에 지도부가 가 있었고 또 그분들이 또 그런 토론회를 주최한 분들이고. 그런 모습들이 우리 당이 지금 혁신해야 하는 과정에서 도움이 안 되고 오히려 너무나 수구적인 모습이다. 그래서 저희가 거취를 밝혀라라고 말씀을 드린 거예요. 그런데 송언석 비대위원장이 혁신위원장을 해달라고 해서 맡으신 거잖아요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 그런데 나윤장송의 송이 바로 송언석 비대위원장 아닙니까? 그런데 자기 일을 시켜준 사람을 당장 나가라 이렇게 얘기하시면 약간 좀 당내에서 평지풍파를 일으키겠다는 생각은 안 해 보셨나요?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 저는 안 했습니다. 아니, 평지풍파가 있다 한들 그건 중요하지 않다고 생각한 거죠. 왜냐하면 지금과 같은 위기 시에 당을 이끌겠다고 하는 비대위원장이 저런 집회에 가서 앉아 있으면 안 되는 것이고 만에 하나 정말 모르고 갔다. 모르고 가도 문제지만, 모르고 갔다 했으면 나오자마자 분명하게 방향을 밝혔어야 합니다. 당을 살리려면 이런 토론회는 더 이상은 안 되고 이런 토론회를 만든 사람들은 책임져라라고 본인이 얘기했어야 해요. 그런데 은근슬쩍 그냥 지나갈 수 있는 상황이라고 생각했다면 그 상황 판단력이라는 게 얼마나 안이한가. 지금 전한길 씨가 저렇게 전당대회를 난장판으로 만든 것에는 그 한 달 전에 그 처리를 잘못한 것이 저는 주원인이라고 생각합니다.





▷ 편상욱 / 앵커 : 지금 친윤계 의원들이 여기 안 계셔서 제가 대신해서 좀 여쭤보면 김문수 후보가 지난번에 나왔을 때 윤희숙 혁신위원장의 인적청산론, 이걸 만약에 받는다면 우리 당에서 지금 100석이 약간 넘는 의석인데 40석 정도는 나가야 한다, 그걸 가지고 무슨 개혁을 하겠다는 것이냐. 이렇게 얘기를 하더군요. 이건 어떻게 생각하십니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 그런데 김문수 후보가 여러 가지 훌륭한 점이 있으시지만 지난번에 그 중국인 김구, 이런 얘기처럼 별로 이렇게 근거 없는 말씀을 자주 하셔요. 지금 말씀하신 것처럼 저희가 거취를 밝히라고 했을 때는 당직 사퇴도 있고 또는 3년 뒤 불출마 선언, 이런 게 대단히 중요한 거취를 밝히는 내용이란 말입니다. 3년 뒤 총선 불출마하거나 당직 사퇴를 한다고 해서 지금 그 개헌 저지선이 무너질 이유는 없지요. 게다가 만약에 지금 계엄을 옹호하는 그런 분들이 정말 극우적인 성향이 강한 분들이 이 당에 더 이상 있을 수 없다라고 하고 밖에 나간다고 치더라도 그런 분들이 나가서 민주당이 만든 개헌안에 찬성할 것이냐. 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그렇기 때문에 지금 당의 혁신하고 개헌 저지선을 연결시키는 얘기는 얼토당토 않는 얘기예요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 8월 22일이 되면 국민의힘 새 당 대표가 결정이 되겠죠. 현재로서는 판세를 보기에 누가 가장 유력하다고 보십니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 저는 지금 나온 숫자만 보면 김문수 후보가 가장 숫자가 많이 나오죠. 그리고 당연한 겁니다. 왜냐하면 첫 번째, 대선에 나갔던 후보지 않습니까. 대선에 나갔던 후보가 떨어진 다음에 다시 나온 경우가 우리 정치사에 몇 번 있었습니다. 그런데 한 번도 전당대회에서 진 적이 없어요. 왜냐하면 어마어마한 재원을 들여서 본인의 이미지 메이킹을 대선 동안에 한 겁니다. 그런데 그렇게 했는데도 불구하고 패장이 됐을 때는 사실은 전당대회에 나오면 안 되죠. 그렇지만 지난 우리 정치사에 지금 현재 이재명 대통령을 비롯해서 몇 분이 대선 패배 후에 나왔었습니다. 그런데 항상 됐었어요. 그런데 이번에는 제 생각에는 전당대회 모습 자체가 혁신과 수구의 기본적인 구도이고 대선의 패장인 김문수 후보가 수구 쪽을 지금 담당하고 있기 때문에 현재로서는 결과를 장담하기 어렵다, 그렇게 말씀드리겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 어쨌든 간에 혁신 후보를 지지 선언하시지 않았습니까. 지금으로서는 조경태, 안철수 두 분인데 어떤 조건을 갖춘 후보가 국민의힘 새 당 대표가 돼야 국민의힘이 그나마 살아갈 희망이 있다고 생각하십니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 지금 살아갈 희망이라고 하셨어요? 너무 정확한 말씀이십니다. 저는 지금과 같은 위기 상황에서는 일단 제일 중요한 것은 국민들께 정말 진심으로 사과를 드리고 과거와 단절하는 것이 중요하다고 생각하고요. 그리고 두 번째는 이런 상황까지 당이 망가지지 않기 위해서는 체질 자체를 바꿔야 합니다. 잘못된 과거와 단절하고 국민들께 신뢰를 얻은 다음에 당의 체질을 완전히 바꾸는 혁신을 할 결심이 돼 있는 분들이 지금 저는 혁신 후보들이라고 믿고 싶고요. 그분들을 지지하는 이유가 바로 그런 겁니다. 반대로 지금 굉장히 예전, 구시대적인 분들이 있어요. 그런 분들이 뭐냐 하면 바로 계엄은 대통령의 권한이다. 계엄으로 사람이 죽었냐. 이런 얘기들은 국민들의 눈높이하고 전혀 가깝지도 않은 너무나 먼 얘기들을 하는 정말 예전 분들, 아주 40년 전의 생각을 갖고 계신 분들은 지금 이 시대에 당을 이끌어서는 저는 안 된다고 생각합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 민주당 얘기도 좀 해 보죠. 정청래 신임 민주당 대표를 중심으로 해서 공공연히 국민의힘 해산론을 주장하고 있지 않습니까. 이건 어떻게 보고 계시나요?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 해산이라는 게 정당 자체가 반국가적인 지향을 갖고 있어야 하는 건데 그분이 그런 얘기를 하는 것은 실현 가능성이 있어서 하는 얘기는 아니라고 생각합니다. 그런데 중요한 것은 여당 대표라는 존재는, 국가에서 야당과 대화하라고 있는 거고요. 그리고 행정부의 국정 운영을 같이 책임지는 존재입니다. 그런데 지금 정청래 대표는 아주 기본적인, 기본적인 조건을 스스로 맞추려고 생각도 안 해요. 그러니까 굉장히 약간 속어로 말하면 마음 놓고 막 나가시는 분이에요. 그래서 이 국민의힘의 상황이 저희가 녹록지 않고 저희가 잘못한 게 워낙 많지만 그렇지만 저분의 행적 또한 저희가 바람직하게 볼 수는 없습니다. 보통 때 같으면 정말 야당으로서는 귀인이라고 할 만해요. 그렇지만 저희가 지금 워낙 반성해야 할 것이 많아서 좀 말을 아끼겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 윤석열 전 대통령은 지금 다 아시다시피 국민의힘에서 탈당을 했습니다만 국민의힘으로서는 지금 윤 대통령 문제가 어떻게 처리돼야 그나마 당한테는 좀 이로울까요.



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 저희는 윤 대통령 부부에 대해서는 얘기하는 것 자체가 저는 부적절하다고 생각합니다. 윤 대통령 부부의 전횡을 막지 못한 것에 대해서는 저희가 반성해야 하고 그 과거와 깨끗하게 단절해야 하는 것이고 지금 법적으로 그 부부가 어떤 문제가 있었는지 이제 밝혀질 것이고요. 물론 인권적인 차원에서 불필요하게 핍박을 받는다거나 이런 것에 대해서는 지켜봐야 하지만 그게 아닌 이상은 지금 앞으로 특검 과정에서 어떤 것이 드러나는지 좀 차분하게 지켜볼 필요가 있다고 생각을 합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 특히 내란 특검의 수사는 지금 국민의힘 쪽으로까지 확대될 기미가 좀 있잖아요. 이건 어떻게 대비하고 계시나요?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 대비의 문제는 아닌 것 같고요. 지금 어떤 게 밝혀지는지를 봐야죠. 수사 과정에 걸린 문제이기 때문에 책임이 있는 분들이 계신지 아닌지도 저는 잘 모르겠습니다만 앞으로 근거가 있는 수사 결과가 나오는지를 지켜봐야 할 문제입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 계속해서 그럼 어제 있었던 이재명 대통령의 사면 얘기도 좀 해 보죠. 어제 이재명 대통령의 임기 첫 사면, 어떻게 평가하시겠습니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 너무 형편 없었죠. 저는 그렇게 생각합니다. 사면이라는 것은 사법부가 판결을 한 것을 중간에 걷어치우는 거잖아요. 그건 굉장히 예외적인 것이고 그렇다면 민생과 관련한 정말 어려우신 분들을 위해서 있는 제도고 남용돼서는 안 됩니다. 그런데 어제 사면 결정이 난 분들을 보면 무슨 횡령범에다가 입시 비리에다가 진짜 좀 어처구니 없는 내용들로 가득 차 있어요. 그런데 제가 참 죄송한 것이, 국민들께 죄송한 게 뭐냐 하면 저런 것들을 제대로 견제하고 거울처럼 정말 깨끗하게 저게 얼마나 잘못됐는지를 비출 수 있는 게 야당의 존재여야 하는데 지금 국민의힘은 어떤 존재냐 하면 저런 전횡, 사면과, 저런 사면을 한마디로 얘기하자면 포상 사면입니다. 대선 때 도와줬던 사람들한테 포상으로 사면을 하고 있는 한심한 얘기고 그 대통령의 권력을 사유화하는 것인데 국민의힘은 지금 저런 것을 가려주고 있어요. 국민들과 대통령 사이에서 굉장히 두껍고 강력한 가림막의 역할을 하면서 저런 잘못이 국민들이 보지 않도록 만들어 주고 있습니다. 그래서 정말 야당으로서 국민들께 정말 다시 한번 죄송하다는 말씀을 드려야 할 것 같습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘 지지율이 구체적으로 제가 언급을 하지 않아도 많이 떨어지고 있다 라는 것을 잘 알고 계실 거예요. 왜 이런 일이 발생을 했고 또 이 난국을 타개하려면 어떻게 해야 될지 혁신위원장으로서 한마디 듣고 싶습니다.



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 계엄 이후에 지금 8개월이 지났습니다. 그리고 8개월이 그냥 8개월이 아니라 두 달 전에는 대선이 있었습니다. 대선이 끝나고 대선의 진 정당은 뼈를 깎는 쇄신을 해야 하는 게 국민들의 기대예요. 그런데 이번에는 계엄까지 있었습니다. 그렇기 때문에 정말 죽을 각오로 스스로를 깎아내야 하는데 지금 국민들 보시기에 국민의힘이 뭐가 달라졌느냐 그러면 저는 뭐가 달라졌다라고 짚을 수 있는 게 아무것도 없는 것 같습니다. 예를 들면 잘못된 과거와 단절해야 하기 때문에 그 사죄의 말씀을 당헌, 당규에 적어 넣읍시다라고 얘기한 게 저희가 제시한 혁신안입니다. 그것마저도 지금 한 달이 넘었는데 지금 무시당하고 있거든요. 그래서 국민들께서 이 당을 도대체 고쳐 써야 될지 말지를 고민하시는 분들이 반, 그냥 문 닫아라 하시는 분들이 반, 이게 지금 국민 눈높이입니다. 그래서 지지율이 떨어지는 건 저는 너무 당연하다고 생각하고요. 지금 전당대회 동안 혁신 후보들을 제가 지지하고 나서면서 직을 내려놓은 것도 이런 상황에 조금이라도 에너지를 좀 보태기 위해서입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 차라리 국민의힘을 당을 쪼개서 윤 어게인 주장하시는 분들은 따로 가고 거기에 반대하시는 분들은 따로 당을 차리는 게 낫지 않느냐, 이런 의견도 있는 것으로 알고 있습니다.



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 그런 말씀들도 하시지만 당내에 이견이 있고 대립과 충돌이 있다고 해서 그때마다 막 아메바가 분열하듯이 당을 쪼갤 수는 없는 거죠. 저는 지금 우리가 목표로 해야 되는 것은 전당대회 동안 윤 어게인을 얘기하는 분들의 당선을 막고 그리고 그런 분들의 목소리가 잦아들도록 해서 당을 건강하게 다시 한번 길을 잡도록 그렇게 노력하는 게 저희가 해야 될 일이라고 생각을 합니다. 그러니까 건전한 보수의 길을 가야 하는 게 지금 중요한 거지. 쪼갠다고 건전해지는 건 아니거든요.



▷ 편상욱 / 앵커 : 아직 혁신위원장의 직함을 유지하고 계신 거 아니겠습니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 일부러 그거는 안 내려놨습니다. 혁신위원장이라는 직함을 가지고 바른 소리를 해야 할 때라고 생각합니다. 무엇보다 중립의 의무가 없어요, 혁신위원장은.



▷ 편상욱 / 앵커 : 전당대회 열흘 남았는데 그 사이에 어떤 일을 하시겠습니까?



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 윤 어게인을 얘기하는 것이 얼마나 얼토당토한 일인가를 저는 국민 여러분들께 좀 더 더 말씀드리고 싶습니다. 왜냐하면 윤이라는 전 대통령을 자리에서 끌어내린 것 자체가 이 친윤 세력입니다. 호가호위하고 윤 대통령한테 가서 아부하고 자리 하나 구걸하고 이런 정치 세력이에요. 그런데 그 정권을 망하게 하고 전 대통령을 끌어내리는 데 일조했던 분들이 지금 윤 어게인을 얘기하면서 당을 먹으려고 하거든요. 저는 이런 것들이 우리나라의 건전한 보수, 존경받는 보수 좀 책임지고 품격 있는 보수로의 길을 가기 위해서 지금 이 상황이 대단히 중요하고 이 진통 자체가 대단히 중요한 국면이라는 것을 제가 이렇게 열심히 얘기하겠습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣죠. 국민의힘 윤희숙 혁신위원장이었습니다. 말씀 잘 들었습니다.



▶ 윤희숙 / 국민의힘 혁신위원장 : 감사합니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 오늘 뉴스 브리핑은 여기서 모두 마치겠습니다. 저희는 내일 다시 찾아뵙겠습니다. 고맙습니다.



