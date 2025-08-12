[여담야담] 김건희 구속 기로…홍준표 "예측 가능했었는데"

[편상욱의 뉴스브리핑]



■ 진행 : 편상욱 앵커

■ 대담 : 박성민 전 더불어민주당 최고위원, 이재영 전 국민의힘 의원, 손석민 SBS 논설위원

● '동시 구속' 기로



박성민 / 전 더불어민주당 최고위원

"특검, 김건희 증거인멸·도주 우려 강조…영장 발부 가능성 100%"



이재영 / 전 국민의힘 의원

"부부 동시 구속에 대한 법 감정 부분이 많이 어필되는 듯"



손석민 / SBS 논설위원

"김건희, '아무것도 아닌 사람' 논란 의식해 오늘 말 아낀 듯"



▷ 편상욱 / 앵커 : 방금 들으신 것처럼 김건희 여사의 구속 가능성에 정치권에서는 엇갈린 입장이 나오고 있습니다. 자세한 이야기는 정치여담야담 박성민 전 더불어민주당 최고위원, 이재영 전 국민의힘 국회의원, SBS 손석민 논설위원과 함께해 보겠습니다. 세 분 어서 오십시오. 먼저 박성민 전 최고, 영장 발부 가능성, 김건희 여사에 대한. 굉장히 높다. 이렇게 보고 있죠?



▶ 박성민 / 전 더불어민주당 최고위원 : 저는 100%일 거라고 보는데요. 일단 특검에서 지금 굉장히 강조하고 있는 부분이 증거 인멸의 우려 그리고 도주의 우려 이 부분이거든요. 그런 이 도주의 우려 같은 경우에는 사실 진짜 어디 뭐 해외로 출국한다, 이런 이야기가 아니라 사실은 김건희 씨가 얼마 전에 병원에 입원한다는 이유로 출석을 안 했던 일이 있었잖아요. 그러니까 그런 식으로 협조를 안 할 가능성이 높다는 점을 아마 법원 측에 굉장히 강하게 어필을 하는 것으로 보이고 그 외에도 윤 전 대통령이 파면되고 나서 김건희 씨가 본인의 휴대전화를 바꾸고 그 외에도 김건희 씨를 보좌했다고 알려지고 있는 대통령실의 전 행정관들도 이 수사 전후 해서 핸드폰을 다 초기화를 했다. 이런 것들이 알려지고 있는 상황입니다. 그렇기 때문에 지금 상황에서 김건희 씨가 저질렀다라고 볼 수 있는 어떤 범죄 혐의들이 상당 부분 소명이 됐다는 점에 대해서도 특검은 좀 자신이 있는 것 같고요. 이 외에도 김건희 씨가 여러 이유를 들어서, 건강상의 이유든 혹은 휴대폰을 초기화하거나 아니면 휴대전화를 바꾸고 그 비밀번호를 알려주지 않는 이런 방식들로 수사에 제대로 협조하지 않았다, 증거를 인멸할 우려가 높다. 이런 점을 굉장히 강조하면서 구속의 정당성과 필요성을 어필한다 면 저는 이건 무조건 구속이 될 거다라고 보고 있습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 국민의힘은 내부에서도 김건희 여사에 대한 입장이 좀 엇갈리는 것 같습니다.



▶ 이재영 / 전 국민의힘 의원 : 글쎄요, 다들 김건희 여사에 대한 지금 나와 있는 여러 가지 사안들에 대해서 이게 사실이겠지라고 생각하시는 분들은 많아요. 워낙에 지금 특검에서 브리핑도 자주 하고 또 언론을 통해서 나오는 기사들도 많고 또 언론이 스스로 이렇게 파헤치는 것들도 많아서. 그런데 다만 지금 구속에 대해서는 부부를 동시에 구속하는 게 맞냐라는 그런 감성적인, 감정적인 법 감정에 대한 부분이 많이 어필이 되고 있는 것이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 지난주에 제가 나와서 이 방송에서도 같은 말씀을 드린 것 같은데 지금 현재 81년도인가요 그때. 그 사건 이후로는 부부가 동시에 구속되는 최소한 이 정도 사안에 대해서 국민적 관심을 갖는 사안에 대해서 부부가 동시에 구속되는 건 없었거든요. 그리고 조국 전 대표에 대해서도 가족이 다 얼마나 고난을 겪었냐라고 말씀하시지만 그때도 영장은 이제 발부가 안 되지 않았습니까, 조국 전 대표가. 그래서 동시에 구속은 안 됐었기 때문에 아마 그런 부분이 있지 않을까라는 생각을 하고 있는 거죠.



▷ 편상욱 / 앵커 : 손석민 논설위원, 오늘 김건희 여사의 두 번째 사실 모습이죠. 구속영장 청구된 뒤에요. 처음 특검 1차 조사에 응할 때는 나와서 아무것도 아닌 사람이 머리를 일으켜 죄송하다. 이렇게 입장도 밝히고 그랬는데 오늘은 아무 말도 하지 않는 것이 약간 좀 자포자기한 것 아닌가 이런 생각도 들었어요.



▶ 손석민 / SBS 논설위원 : 속마음은 저희가 알 수는 없고 짐작을 해 보자면 지난번에 특검에 출석하면 서 아무것도 아닌 사람이라는 말이 회자가 됐는데 사실 하고 싶었던 말은 죄송하다는 이야기였겠지만 국민들의 뇌리에는 아무것도 아닌 사람이라는 말만 지금 머릿속에 강하게 각인된 상황입니다. 그래서 어떻게 보면 오늘 법원에 출석하면서는 말을 아끼는 게 낫지 않겠느냐. 이렇게 판단했을 수도 있고요. 그리고 특검과 법원은 본인이 입장을 밝히는 데 있어서 좀 차이가 있을 수 있습니다. 특검 같은 경우에는 본인이 어떻게 보면 혐의를 두고 다퉈야 하는 대상이기 때문에 국민을 상대로 자신의 입장을 밝히는 게 유리하다고 생각할 수도 있겠지만 법원 같은 경우에는 한마디 한마디가 영장전담 판사의 판단에 영향을 미칠 수 있기 때문에 대부분의 피의자들이 구속 전 피의자 심문 때는 말을 아끼고 들어가는 게 통상적인 일입니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 이런 가운데 홍준표 전 대구시장이 오늘 자신의 SNS에 김 여사가 영장심사를 받는 상황에 대해서 또 메시지를 남겼습니다. 잠깐 볼까요? 정치를 우습게 여기고 국민들을 우매하게 본 천박한 정치 의식이다. 천공, 건진법사, 손바닥에 왕 자 같은 무속이 횡행한 것을 보면 이미 그때 향후 윤 정권이 들어서면 나라가 어떻게 될 것인지 예측이 가능했었는데 그게 모두 묵살되고 경선과 본선이 진행된 것은 지금 와서 생각하면 참 유감이 아닐 수 없다. 이렇게 썼습니다. 이재영 전 의원, 일단 홍준표 전 대구시장. 그 당시에도 현역 정치인이었는데 그 당시에 좀 얘기했으면 어땠을까. 이런 생각이 드네요.



▶ 이재영 / 전 국민의힘 의원 : 그 아쉬움은 좀 남아요. 왜냐하면 밖에 나가서 자꾸 저런 말씀을 하시니까 그 진정성에 대해서 사람들이 의심을 갖는 거거든요. 사실 홍준표 전 대표가 본인이 대권에 도전했을 때 그 경선 과정에서는 그때까지만 해도 윤석열 전 대통령에 대해서 굉장히 우호적인 발언을 많이 했잖아요. 그런데 이제 끝나고 나서 당의 실망과 여러 가지 이제 불만 표시를 하는데 지금에 와서 윤석열 전 대통령, 특히 본인이 어느 정도 옹호했던 그 윤석열 전 대통령에 대해서 지금 이렇게 얘기하시는 것에 대해서는 저 말 자체는 저도 동의가 가는 말이지만 홍준표 전 대표가 하니까 굉장히 사람들이 눈살 찌푸리고 바라보는 게 아닌가라는 생각이 듭니다. 다만 방금 말씀드렸듯이 저 텍스트만 보면 진짜 그때부터 천공이네 뭐네 하면서 굉장히 초기부터 여러 가지로 사람들의 우려를 불러일으켰던 윤석열 전 대통령에 대한 행위가 지금 왜 우리가 그때 무엇을 못했을까에 대한 아쉬움은 매우 깊게 남습니다.



▷ 편상욱 / 앵커 : 네 알겠습니다. 김건희 여사의 영장심사, 이제 심사가 끝나면 아마 영장 발부 여부가 오늘 밤 혹은 내일 새벽까지는 결정이 될 텐데 결과를 지켜보도록 하죠.



