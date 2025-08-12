[자막뉴스] "뭔 죄다 인천공항이야!"…텅텅 빈 '촌극' 불만 폭발

휴가철이지만 정작 김해공항 국제선을 통해 갈 수 있는 국가는 그리 많지 않습니다.



대부분이 동남아 등 단거리 노선에 집중돼 있는 까닭입니다.



[김재현·류기상/김해공항 이용객 : (김해공항은) 항공편이 장거리 노선 같은 경우는 상당히 이용하기에 불편하거든요. 어쩔 수 없이 인천공항으로 가는 불편함도 많고.]



인천공항에서 갈 수 있는 해외 도시는 55개국 190여 곳, 취항 항공사도 100여 곳에 이르는 반면, 김해공항에서는 13개국 38개 도시, 항공사도 20곳에 불과합니다.



국제허브공항을 만들겠다며 인천국제공항에만 항공편 취항을 유도해 온 결과물입니다.



하지만 인천국제공항을 위주로 한 허브화 정책의 부작용은 점차 현실화되고 있습니다.



인천공항 포화로 항공기 지연이 심각한 문제로 떠오르고 있는 겁니다.



곽규택 국회의원실에 따르면 국제선 항공기 지연율의 상위권을 인천발 항공편이 차지하고 있습니다.



지연율이 45%로 사실상 2대당 1대는 지연되는 사례도 있습니다.



인천은 사람과 항공편이 몰려 지연이 잇따르고, 김해는 항공편이 없어 갈 데가 없는 어이없는 실정.



항공 집중화, 항공 '1극 주의' 정책이 초래한 촌극입니다.



[곽규택/국민의힘 의원 : 인천공항 '1극 체제'다 하는 것을 증명한 것이라 볼 수 있습니다. 쏠려 있는 항공편을 지역 공항으로 돌리고, 향후 가덕 신공항에 많은 항공편을 배정해야.]



새 정부가 국토균형발전을 재차 강조하고 있는 상황에서 이제는 허브공항육성의 미명으로 이뤄지고 있는 불균형을 극복하고 항공 정책의 균형 회복이 필요한 시점입니다.