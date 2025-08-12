여름철 '벌쏘임' 사고주의보…한해 10명 이상 심정지 발생

▲ 벌

매년 10명이 넘는 사람이 벌 쏘임 사고로 심정지에 빠지는 것으로 나타났습니다.오늘(12일) 소방청에 따르면 2022∼2024년 최근 3년간 벌 쏘임 사고로 인한 심정지 환자는 38명이었다. 연도별로는 2022년과 2023년 각 11명, 2024년 16명이었습니다.38명 중 29명이 여름철인 7∼9월에 집중됐습니다.올해도 8월 10일까지 모두 8명의 심정지 환자가 나왔으며 예년처럼 10명 이상의 벌 쏘임 심정지 환자가 나올 것으로 예상됩니다.나이대별로는 2022∼2024년 벌 쏘임 심정지 환자는 모두 50대 이상이었으나, 올해는 40대 남성에게서도 심정지가 발생했습니다.나이와 상관없이 벌침 독에 알레르기가 있을 경우 심정지에 이를 수 있으니 각별한 주의가 요망된다고 소방청은 전했습니다.여름철 벌집 제거 출동도 늘어나 같은 기간 16만 176건에서 24만 7천804건으로 약 54% 증가했습니다.벌 쏘임 환자 이송도 최근 3년새 7.5% 늘었습니다.김재운 소방청 구조과장은 "벌 쏘임 사고는 단순히 피부 상처로 끝나지 않고, 메스꺼움, 어지럼증, 전신 두드러기, 심하면 호흡곤란 등 치명적인 알레르기 반응이 나타날 수 있다"며 "벌에 쏘였을 경우 바로 119로 신고해 응급처치 요령을 안내받고 구급 출동을 요청해 주시기를 바란다"고 당부했습니다.(사진=연합뉴스)