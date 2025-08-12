[날씨] 여수 시간당 45mm…내일 중부 최고 150mm

남해상에 위치한 정체 전선의 영향으로 오늘(12일)도 남부 지방에 비가 내리겠습니다.



현재 레이더 영상을 살펴보시면, 비구름은 제주와 호남, 경남 지역에 위치해 있고, 특히 여수에는 현재 시간당 45mm가 넘는 세찬 비가 쏟아지고 있습니다.



제주 산지에는 호우 경보가 내려졌고요.



일부 남해안에는 호우주의보가 발효 중입니다.



예상되는 강수량 살펴보시면 전남 남해안 지역에 많게는 80mm 이상, 경남 남해안 지역에도 60mm가 넘는 큰 비가 내리겠고요.



오후가 되면 충청 지역에도 비가 내리겠습니다.



오후부터 밤 밤사이 남부 지방에는 비가 소강상 태를 보일 때가 많겠습니다.



파주에는 폭염주의보가 내려져 있고요.



오늘 비구름이 닿지 않는 중부를 중심으로는 서울의 낮 최고 기온 33도, 청주 31도로 덥겠고요.



날이 흐린 남부를 중심으로는 대구의 기온 28도에 머무는 등 더위가 심하지 않겠습니다.



내일은 정체 전선이 북상하면서 전국에 비가 내릴 텐데요.



특히 경기 북부와 인천 지역에 많게는 150mm 이상, 서울에도 최고 120mm로 중부를 중심으로 강하고 많은 비가 예상됩니다.



비로 인한 피해 없도록 대비 잘해주셔야겠습니다.



(안수진 기상캐스터)